Wyższe opłaty w godzinach szczytu miały zmniejszyć natężenie ruchu – jest odwrotnie

Dodatkowa opłata za podróżowanie w godzinach szczytu nie odstraszyła kierujących.

Wprowadzenie nowej opłaty za przejazd w godzinach szczytu w Oslo i Akershus miało zmniejszyć liczbę samochodów osobowych poruszających się po mieście. Założenia te potwierdziły się w okresie od 2017 do 2018 roku, kiedy to liczba przejazdów przez 29 stacji poboru opłat spadła o 4,2 mln. Odpowiada to spadkowi o 3,8 procent.

W okresie tym liczba przejazdów samochodami elektrycznymi wzrosła o 7,4 mln, co stanowi wzrost o 62,8 procent. W ciągu pięciu lat, co piąty samochód został wycofany z ruchu drogowego lub zastąpiony został przez samochód elektryczny. Obserwowano zatem pożądane efekty prowadzonej polityki opłat drogowych.

Zaskakujący wzrost ruchu

Jednak dane z AS Fjellinjen za maj, a więc za ostatni miesiąc przed pojawieniem się 53 nowych stacji poboru opłat, wykazują zaskakujący wzrost natężenia ruchu drogowego.

AS Fjellinjen to spółka komunalna zajmująca się obsługą systemu bramek drogowych w Oslo i Akershus.

Do końca maja tego roku w Oslo zarejestrowano 34,7 miliona przejazdów przez automatyczne bramki drogowe a w Bærum 9,6 miliona przejazdów. Jest to wzrost o 0,7 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W samym maju ruch rejestrowany na 29 stacjach poboru opłat wzrósł o 1,2 procent.

Anne-Karin Sogn, dyrektor generalny AS Fjellinjen, nie znajduje przyczyn obserwowanego wzrostu ruchu drogowego.

- Jedynym argumentem może być stosunkowo duża ilość wolnych dni w maju, powiedziała Sogn w rozmowie z Nettavisen Ekonomia.

Opłaty za przejazdy w godzinach szczytu

1 października 2017 roku wprowadzono w Oslo taryfy opłat zróżnicowane czasowo i środowiskowo. Wszystko po to by sterować ruchem drogowym przy pomocy większych obciążeń finansowych kierowców. Taryfy te były zatem stosowane przez cały 2018 rok, a w związku z tym, tegoroczne dane o ruchu samochodowym są już w pełni porównywalne z rokiem poprzednim.

Od czasu wprowadzenia pierwszych punktów poboru opłat w Oslo w 1990 roku kierowcy zapłacili 42 miliardy koron w postaci opłat za przejazd. Roczne wpływy z tytułu pobierania tych opłat wzrosły w tym okresie z 475 mln koron do 3,5 mld koron za rok 2018.

Od 1 czerwca, w Oslo i Akershus działa aż 83 punktów poboru opłat. Nowa struktura cen jest skomplikowana, ale na stronie internetowej AS Fjellinjen znajduje się kalkulator opłat, przy pomocy którego można oszacować potencjalne koszty przejazdu.

Paradoks

Oczekuje się, że dzięki nowym stacjom poboru opłat roczne przychody AS Fjellinjen z opłat za przejazd wzrosną do 4,5 mld koron rocznie. Jednak gwałtowny wzrost udziału samochodów elektrycznych w ruchu drogowym w Oslo i Akershus oznacza, że przychody te mogą być znacznie niższe.

W związku z tym, sfinansowanie dużych projektów związanych z rozwojem transportu publicznego i dróg rowerowych w Oslo (w ramach pakietu Oslopakke 3), może być trudniejsze niż pierwotnie zakładano.

Paradoks tej formy finansowania polega na tym, że im więcej przyjaznych dla środowiska samochodów elektrycznych, tym mniej pieniędzy na finansowanie pro środowiskowych inwestycji.

Tylko 2 procent opłat drogowych trafia na poprawę infrastruktury drogowej, pozostałe 98 procent przeznaczone jest na dofinansowanie projektów transportu publicznego, tras rowerowych oraz usprawnienia ruchu pieszych.

W Oslo brak jest ponadto pełnej politycznej zgody co do nowych projektów drogowych. W opozycji do rządu stoi tu czerwono-zielona Radą Miejską.

