Wzrost cen w Vinmonopolet

1 maja importerzy Vinmonopolet mogą skorygować ceny alkoholi. Jest to jedna z trzech możliwości w danym roku. Norweska sieć sklepów monopolowych potwierdza, że ceny wzrosną.

Poprzednia podwyżka cen alkoholu w norweskiej sieci sklepów monopolowych Vinmonopolet miała miejsce 1 stycznia. Od tego jednak czasu wiele się wydarzyło. W czasie pandemii koronawirusa znacznie wzrosły bowiem kursy dolara i euro w stosunku do korony norweskiej. Aktualnie za dolara amerykańskiego płacimy 10,60 koron, podczas gdy 2 stycznia według Banku Norwegii kurs tej waluty wynosił tylko 8,79 koron. Za euro płacimy obecnie 11,50 korony, a 2 stycznia za europejską walutę trzeba było zapłacić 9,84 korony.

Kursy walut wpływają bezpośrednio na ceny importowanych towarów. Jens Nordahl, dyrektor ds. komunikacji w Vinmonopolet, powiedział w rozmowie z Nettavisen, że od 1 maja wzrosną ceny łącznie 23.500 produktów.

- Ceny wzrosną o około 2,4 procent. Zmiana ta spowodowana jest osłabieniem norweskiej waluty w stosunku do euro i dolara, ale przede wszystkim do euro, powiedział.

Jens Nordahl mówi, że Vinmonopolet ma aktualnie podpisane umowy z około 500 dostawcami win, którzy kupują trunki od zagranicznych producentów i importują je do Norwegii.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Wiele kontraktów zawartych jest w euro. W sytuacji, gdy korona norweska traci na wartości, kupowanie towarów staje się droższe, podkreśla Nordahl.

WZROST CEN: Jens Nordah menedżer ds. komunikacji w Vinmonopolet wyjaśnia, że osłabienie się korony oznacza wzrost cen alkoholi. Foto: Tommy Andresen (Vinmonopolet)

Po raz ostatni ceny produktów sprzedawanych w Vinmonopolet wzrosły (o 1,5 procent) 1 stycznia 2020 roku. Poprzednia korekta cen miała miejsce 1 września 2019 roku.

- Ceny naszego podstawowego asortymentu wzrosną o 2,3 procent, ceny produktów z naszych próbnych zamówień wzrosną o 2,5 procent. Średni wzrost wyniesie zatem 2,4 procent, wyjaśnia Nordahl.

Na zmiany cen wpływa nie tylko kurs walut, ale i zgromadzone w Europie zapasy wina.

- To dość złożone. Z powodu epidemii koronawirusa europejscy producenci wina sprzedają mniej win do barów, kawiarni i restauracji. Popyt zatem spada, zapasy wina się zwiększają, a to z kolei wpływa na spowolnienie wzrostu cen.

Tracą pieniądze

W pierwszym kwartale 2020 roku Vinmonopolet odnotował wzrost sprzedaży. Przyczyniła się do tego głównie sprzedaż czerwonego wina czerwonego i białego wina w kartonach.

- Jednocześnie zmalała sprzedaż alkoholu do restauracji. To zła informacja głównie dla importerów specjalizujących się w winach pochodzących od małych producentów i w winach z wyższych półek cenowych, czytamy w magazynie Nattverden.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Nå går prisene på polet opp (Nina Lorvik)