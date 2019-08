Wzrost niektórych cen żywności dwukrotnie wyższy niż inflacja

WYSOKI WZROST CEN: Cena sera Norvegia w sieciach tanich sklepów spożywczych wzrosła od 2013 roku o ponad 30 procent. W tym samym czasie inflacja wyniosła 16,2 procent. To wnioski wynikające z analizy zmian cen przeprowadzonej przez Nettavisen. Rodzime produkty rolne są chronione przez cła importowe - blokuje to jednak konkurencję, innowacje i rozwój produktów. Prowadzi również do obniżenia efektywność produkcji i powoduje wyższe ceny, zwraca uwagę profesor Ivar Gaasland z Wyższej Szkoły Handlowej (BI) w Bergen.