Xisbiga Frp oo taageero weyn ku helay mowqifkiisa cusub ee lacagta bomka

xilli shir aan caadi ahayn xisbigu u balansan yahay arrinta ku aadan bomka la dhigay waddooyinka Oslo ayaa labadii qof ee ka mid ah saddexdii qof ee noorweeji ah waxay taageereen dalabka Frp ee ku aadan in lacagta Bomka ka timaad lagu dhiso waddooyinka.

Isha warka NTB

Baaristaan ay fulisay hay'adda Ipsos oo uu u dirsaday wargeyska Dagbladet ayaa 936 qofood oo lagu waydiiyey su'aal u dhacaysay sidan:

«Ma qabtaa in baabuuraydu ay wax biiriyaan maalingelinta gaadiidka dadweynaha iyo dhismaha waddooyin baaskiil, taasoo ku imaanaysa lacagta baabuurta laga qaado bomka ama ma waxaad qabtaa in hab kale loo maalgeliyo ama midna?, waxay ku jawaabeen.

In 65 boqolkiiba ay ay qabaan in gaadiidka dadweynaha iyo dhismaha wadiiqooyinka bushkuleetiga hab kale loo maalgeliyo oo aan ahayn lacagta bomka, halka 24 boqolkiiba ay qabaan in ay tahay inay ka timaado gaadiidleyda, iyadoo 11 boqolkiiba soo haray ay ku jawaabeen inaysan kiiskaas wax ra'yi ah ka qabin.

– Taageero weyn oo dadka ka timid in la haysto shirka aan caadiga ahayn ee golaha fulinta waa wax fiican ayuu yiri Hans-Andreas Limi oo ka tirsan Frp ahna xildhibaan.

guddoomiyaha xisbiga Siv Jensen ayaa shir aan caadi ahayn isugu yeertay arbacada guddiga fulinta heer qaran ee xisbiga, kaasoo ay kaga hadli doonaan xisbiga oo aan ku qanacsanayn lacagta bomka. guddoomiyeyaal gobol oo ka tirsan xisbiga Frp ayaa waxaa jirtay inay ka dhawaajiyeen xittaa in xisbigu ka baxo dowladda wadaagga ah haddii aan lagu guulaysan in la dhimo qarashka lacagta bomka baabuurta.

labada xisbi ee Venstre iyo KrF ayaa dhanka iska diiday dalabka Frp.