Z tego Norwegia będzie żyła po erze ropy naftowej: 80.000 zielonych miejsc pracy

Nowy raport pokazuje wielkie możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy.

STAVANGER (Nettavisen Ekonomia): Niedawny raport Centrum Ekonomii Środowiska i Zasobów Menon Economics, sporządzony w związku z konferencją Vestlandskonferansen, która odbyła się w Bergen, pokazuje ogromny potencjał rozwoju nowych, zielonych miejsc pracy.

W przedstawionym scenariuszu Norwegia dostosowuje swoją gospodarkę tak, aby możliwe było osiągnięcie celów porozumienia paryskiego. Z raportu wynika, że cztery branże będą w stanie stworzyć w sumie do 80.000 nowych miejsc pracy w ciągu nadchodzących 15 lat:

Przemysł odnawialnych źródeł energii - możliwy wzrost o 85 procent, zwiększenie zatrudnienia z 15.000 do 28.000 pracowników do 2035 roku. Raport wyraźnie wskazuje na morską energetykę wiatrową, jako na klucz do wzrostu wartości całej branży.

Przemysł morski – możliwy wzrost zatrudnienia z 39.000 do 58.000 pracowników.

Produkcja przemysłowa – wzrost możliwy o około 30 procent, zatrudnienie 23.000 pracowników. Norwescy przedstawiciele tej branży są ofensywni i innowacyjni, a nowe, niskoemisyjne technologie mogą uczynić Norwegię liderem tego przemysłu.

Produkcja ryb i owoców morza - możliwy wzrost zatrudnienia do 70.000 pracowników w okresie do 2035 roku. Technologie i wsparcie polityczne mogą przyczynić się do szybkiego rozwoju hodowli ryb na lądzie.

Według Menon Economics zmiany będą znacznie większe w zachodniej niż we wschodniej Norwegii. Obecnie liczba pracowników w tych branżach wynosi 117.000. W zachodniej Norwegii, w wymienionych powyżej branżach pracuje obecnie około 20 procent wszystkich zatrudnionych w sektorze prywatnym.

Produkcja ryb i owoców morza może stać się jeszcze bardziej przyjazna dla klimatu i jeszcze bardziej opłacalna. Według Menon Economics nowe technologie i wola polityczna będą skutkować powstaniem dziesiątek tysięcy nowych miejsc pracy. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Stawki opłat za emisję

Ważnym czynnikiem, który może przyczynić się do tworzenia nowych norweskich miejsc pracy związanych z eksportem jest to, jaki będzie poziom emisyjnych opłat międzynarodowych. W Norwegii stawki opłat za emisję gazów cieplarnianych są wyższe niż w większości innych krajów, a dodatkowo regulacje prawne dotyczące emisji są bardziej rygorystyczne niż w krajach partnerów handlowych. Doprowadziło to do sytuacji, w której norweskie firmy chętniej i częściej inwestują w niskoemisyjne technologie niż ich konkurenci za granicą.

- W miarę wzrostu międzynarodowych cen emisji Norwegia zwiększy swoją konkurencyjność. Połączenie innowacyjnej wiedzy branżowej z niską emisją stanowi podstawę do zwiększenia konkurencyjności. Szczególnie w sytuacji, gdy świat zmierza w kierunku rozwiązań bardziej przyjaznych klimatowi, napisał Jan Erik Kjerpeseth, dyrektor generalny Sparebanken Vest w komunikacie prasowym.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chce, w ciągu nadchodzących dziesięciu lat, zainwestowania w ekologiczny plan transformacji równowartość 10.000 miliardów koron. Wszystko po to, aby w roku 2050 Unia Europejska osiągnęła neutralność klimatyczną. To może być dobra wiadomość dla norweskiej gospodarki. Foto: (NTB scanpix)

- Raport wskazuje, że wiele krajów opracowuje surowsze wymogi dotyczące emisji i ambitniejsze polityki środowiskowe niż Norwegia. Na przykład unijny plan transformacji European Green Deal ma na celu uczynienie Unii neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Dlatego też norweski biznes i przemysł potrzebują wyraźnej wizji ochrony klimatu i bardziej przejrzystych wskazówek rządowych, mówi Jan Erik Kjerpeseth.

- Możemy produkować większe ilości energii odnawialnej, więcej białka o niskiej emisji CO2, wytwarzać metale z użyciem naszej energii odnawialnej, budować wiodące na świecie statki morskie z technologią zerowej emisji oraz wykorzystywać unikalną wiedzę sektora naftowego i gazowego do opracowywania nowych przedsięwzięć przemysłowych, mówi Kjerpeseth.

Jan Erik Kjerpeseth z banku Sparebanken Vest zwraca uwagę, że wzrost zatrudnienia może być o 80 procent większy w zachodniej niż we wschodniej Norwegii. - To przyniesie korzyści zachodniej społeczności biznesowej, a tym samym całej Norwegii, mówi. Foto: (Sparebanken Vest)

Co z przemysłem naftowym?

Raport Menon Economics uspokaja tych, którzy obawiają się, że wysokie międzynarodowe stawki opłat emisyjnych mocno dotkną norweski sektor wydobywczy.

Firma konsultingowa podała jednak, że istnieją realne powody, aby oczekiwać znacznie niższych przychodów z przemysłu wydobycia nafty i gazu. Powody te to między innymi zmniejszenie produkcji oraz coraz niższe ceny ropy.

Jednakże...

- Wszystkie scenariusze niskoemisyjne zakładają wciąż znaczne zapotrzebowanie na energię pochodzącą z paliw kopalnych. Dotyczy to w szczególności gazu, którego na norweskim szelfie kontynentalnym jest pod dostatkiem. Co więcej, norweskie emisje wydobywcze są znacznie niższe w przeliczeniu na jednostkę produkcji niż średnia innych krajów produkujących ropę. Oznacza to, że konkurencyjność norweskiego przemysłu naftowego będzie wzmocniona przez podwyższony międzynarodowy poziom opłat, podaje Menon.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Dette skal vi leve av etter oljen: 80.000 grønne arbeidsplasser (Magnus Ekeli Mullis)