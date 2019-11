Załamanie sprzedaży samochodów elektrycznych: - Niepokojący trend

Sprzedaż samochodów elektrycznych w Norwegii spadła w ubiegłym miesiącu o 40 procent. Norweskie stowarzyszenie użytkowników samochodów elektrycznych domaga się podjęcia nowych działań.

- Niepokojące jest to, że prawie 65 procent społeczeństwa Norwegii nadal wybiera samochody inne niż elektryczne, mówi Christina Bu, sekretarz generalna Norweskiego stowarzyszenia użytkowników samochodów elektrycznych (Norsk elbilforening).

W październiku sprzedaż samochodów elektrycznych w Norwegii gwałtownie spadła. Najnowsze dane dostarczone przez Radę ds. Informacji o Ruchu Drogowym (OFV) pokazują, że sprzedano o 2.344 samochodów elektrycznych mniej niż we wrześniu tego roku. W październiku sprzedano łącznie 3.742 samochodów elektrycznych, co stanowi spadek o 40 procent w ciągu zaledwie jednego miesiąca.

Wymagane większe zaangażowanie rządu

Porównując dane z października bieżącego roku do danych z tego samego miesiąca roku ubiegłego, odnotowano spadek liczby sprzedanych samochodów elektrycznych o 759 sztuk, co odpowiada spadkowi na poziomie 16,9 procent.

- Niska sprzedaż samochodów elektrycznych pokazuje, że potrzebujemy wzmocnienia rynku samochodów elektrycznych w Norwegii. Parlament, który pracuje dziś nad przyszłorocznym budżetem państwa, powinien wziąć to pod uwagę, mówi Christina Bu.

Udział sprzedaży samochodów elektrycznych w całym rynku sprzedaży nowych samochodów w Norwegii to zaledwie 35,7 procent. Jest to najniższy poziom od pół roku.

- Nadal jesteśmy daleko od osiągnięcia założonego celu, czyli 50 procentowego udziału samochodów elektrycznych w sprzedaży nowych aut w 2019 roku. Jeśli zaś Norwegia ma osiągnąć założony cel, czyli w 2050 roku sprzedawać już wyłącznie samochody elektryczne, to musimy naprawdę zwiększyć nasze wysiłki, kontynuuje Bu.

Najnowsze dane to kontynuacja słabych statystyk sprzedaży, jakie zaczęto odnotowywać po wprowadzeniu w czerwcu nowego pierścienia bramek opłat drogowych wokół Oslo. Sprzedaż samochodów elektrycznych w lipcu i sierpniu również była rozczarowująca.

Mniej korzyści

Wraz z wprowadzeniem nowych opłat drogowych samochody elektryczne również muszą uiszczać opłaty drogowe, chociaż opłaty te są znacznie niższe niż w przypadku samochodów z silnikiem Diesla i benzynowych.

- Oczywiście wszystko to ma wpływ na poziom sprzedaży samochodów elektrycznych, mówi Bu.

Mówi się także o pozbawieniu samochodów elektrycznych szeregu innych korzyści, takich jak bezpłatne parkingi czy możliwość korzystania z buspasów.

Bu uważa również, że ci, którzy byli zdecydowani na zakup samochodu elektrycznego, już to zrobili. Jeżeli zatem chcemy zwiększyć udział samochodów elektrycznych w sprzedaży nowych aut, musimy podjąć działania zmierzające do przekonania osób, które wciąż są sceptycznie nastawione do zakupu tego typu pojazdu.

- Wiele osób mieszkających w miastach już posiada samochody elektryczne. Jednak wielu potencjalnych klientów, którzy mieszkają poza dużymi ośrodkami miejskimi, jest nieco bardziej sceptycznych w kwestii zakupu auta elektrycznego. Muszą oni na co dzień pokonywać zdecydowanie dłuższe dystanse i właśnie dla nich potrzebujemy inwestycji w większą liczbę stacji ładowania znajdujących się poza centrami miast.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Kollaps i elbilsalget: - Dette er urovekkende (Halvor Ripegutu)