Zakaz mycia samochodu w domu obowiązuje już w Szwecji i Niemczech - teraz może dotyczyć również Norwegii

To koniec mycia samochodów przed domem?

Wielu z nas uwielbia spedzać miłe, letnie dni na szukaniu wiadra i gąbki, a następnie na myciu samochodu na przydomowym podwórku.

Samochód staje się ładny i błyszczący, a my mamy czyste sumienie. Na tym idyllicznym obrazie może wkrótce pojawić się rysa. Pojawiają się bowiem ostrzeżenia, że mycie samochodu przed domem może być wkrótce zakazane. A wszystko w trosce o środowisko naturalne.

W niektórych częściach Szwecji umycie samochodu przed własną posesją jest faktycznie zabronione i może skutkować grzywną w wysokości do 10.000 koron. W Niemczech mycie samochodu w domu również jest zabronione.

Duńska Agencja Ochrony Środowiska, Duńskie Towarzystwo Ochrony Przyrody i kilka innych organizacji odradza mycie samochodu na własnym podwórku.

Problem środowiskowy

Szwedzkie badania wykazały, że jeśli w ciągu jednego roku mieszkańcy kraju umyją swoje samochody dziesięć milionów razy, to będzie to oznaczało, że do ziemi wprowadzonych zostanie prawie trzy tony metali ciężkich, 1.000 ton olejów i 2.500 ton odtłuszczaczy, szamponów samochodowych oraz środków do polerowania.

- Jest to dość duży problem, z którego niewiele osób zdaje sobie sprawę. W naszych domostwach mamy często do dyspozycji dwa samochody i prawdopodobnie myjemy je średnio kilka razy w miesiącu, mówi w rozmowie z portalem Broom.no Iman Winkelman, szef organizacji branżowej Virke Servicehandel.

Iman Winkelman, szef organizacji Virke Servicehandel. Foto: Virke

Iman Winkelman uważa, że ​​ważne jest, abyśmy myli samochody z czystym sumieniem.

- Chcę, aby moje dzieci dorastały w czystym środowisku naturalnym. W świecie, w którym w rzekach pływają ryby, a wokół rzek rośnie las, wyjaśnia.

Woda po procesie mycia samochodu zawiera między innymi toksyczne metale ciężkie, pozostałości oleju i paliwa oraz zanieczyszczony pył pochodzący z dróg. Kiedy woda ta zostanie odprowadzona w niewłaściwy sposób, może to skutkować zanieczyszczeniem środowiska.

Brak wiary w norweski zakaz

Winkelman uważa, że ​​istnieją dobre rozwiązania alternatywne, a samochód można umyć w wielu inych miejscach niż na pdwórku przed domem.

- Jeśli jesteś typem człowieka, który nie lubi myć samochodu w myjniach automatycznych, istnieje wiele innych możliwości samodzielnego umycia auta w innych certyfikowanych myjniach. Miejsca te są wyposażone w separatory oleju i osadniki piasku, które zbierają zanieczyszczenia przedostające się do wody podczas procesu mycia auta. To bardzo dobre i sprawdzone rozwiązania.

Wiele stacji benzynowych oferuje dostęp do certyfikowanych myjni. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Jednak w Norwegii jak dotąd nie wprowadzono zakazu mycia samochodu na prywatnych posesjach, tak jak uczyniono to w na przykład w Szwecji i Niemczech.

- Nie, nie sądzę, aby wprowadzenie takiego zakazu było celowe. Takie zakazy szybko stają się prawem, którego przestrzeganie nie jest egzekwowane.

W kilku norweskich gminach, takich jak Bergen i Trondheim, już teraz zaleca się mieszkańcom mycie samochodu w certyfikowanych myjniach. Winkelman uważa, że ​​za tym przykładem podążą kolejne gminy.

- Ewentualna decyzja o zakazie mycia samochodów w domu będzie indywidualną decyzją każdej gminy, wyjaśnia Winkelman.

Uczciwe warunki

- Chcemy, aby ludzie myli samochody z czystym sumieniem. Można to osiągnąć wybierając firmy, którym można zaufać.

- Firmy zajmujące się myciem samochodów w zrównoważony środowiskowo sposób przestrzegają rygorystycznych wymagań ustanowionych przez władze w zakresie mycia samochodów i zbierania zanieczyszczeń, których emisja wiąże się z prowadzoną przez nie działalnością. Firmy takie dbają także o to, aby pracownicy mieli właściwe warunki pracy, zgodne z norweskim prawem. Cena jaką należy zapłacić za umycie samochodu w poważnej firmie skalkulowana jest w oparciu o faktyczne koszty związane z przestrzeganiem ścisłych wymagań władz dotyczących środowiska i zatrudniania pracowników, wyjaśnia Winkelman.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Å vaske bilen hjemme er allerede forbudt i Sverige og Tyskland – nå kan det blistrammet inn i Norge (Benny Christensen)