Zamknięcie gminy Nordre Follo: Wykryto ogniska zakażeń brytyjskiej mutacji koronawirusa

Całkowicie zamknięte gminy Nordre Follo. Ostrzejsze środki kontroli zakażeń wprowadzane w gminach sąsiednich.

Generalny Dyrektor Zdrowia twierdzi, że jeśli wybuch epidemii w Nordre Follo nie zostanie powstrzymany, konsekwencje tego mogą być dramatyczne:

- Ogniska zakażeń brytyjskiej mutacji koronawirusa zostały wykryte w gminie Nordre Follo. Zakażenie potwierdzono w domu opieki i w przedszkolu. Generalna Dyrekcja Zdrowia zaleciła w gminie Nordre Follo zamknięcie wszystkich przedszkoli i szkół, miejsc serwowania alkoholu, salonów bingo, basenów i centrów fitness.

- Byłem na spotkaniu z gminami sąsiadującymi z Nordre Follo, na którym przedstawiono mi aktualną sytuację. Zastanawialiśmy się czy istnieje potrzeba podjęcia wspólnej koordynacji regionalnej oraz czy decyzje powinny zapadać na szczeblu gminnym, czy też rządowym - kontynuował.

Guldvog stwierdził, że decyzje dotyczące konkretnych środków dla gmin sąsiadujących z Nordre Follo zostaną podjęte w piątek wieczorem.

- Obostrzenia w miejscach spotkań

Generalny Dyrektor Zdrowia stwierdził jednak, że na razie nie ma mowy o całkowitym zamknięciu sąsiednich gmin.

- Nie sądzę, by zdecydowano o całkowitym ich zamknięciu. Może jednak dojść do zaostrzenia środków kontroli zakażeń. Dotyczy to również transportu publicznego i szkół gimnazjalnych, mówił Guldvog.

Minister zdrowia Bent Høie (H) powiedział w rozmowie z agencją NTB, że może być istotne zaostrzenie środków w miejscach, gdzie spotyka się wiele osób.

- Pomimo rygorystycznych przepisów dotyczących zamykania szkół i przedszkoli, wciąż mamy otwarte wszystkie sklepy, centra handlowe i wiele innych miejsc. Być może zatem będziemy musieli zamknąć więcej miejsc, w których spotykają się ludzie, mówi Høie.

Strach przed trzecią falą

Generalny Dyrektor Zdrowia obawia się, że jeśli wybuch epidemii w Nordre Follo nie zostanie powstrzymany, to konsekwencje będą dramatyczne.

- Ta mutacja wirusa może wywołać trzecią falę pandemii w Norwegii. To jest to, czego musimy za wszelką cenę uniknąć, powiedział Guldvog.

Line Vold, dyrektorka Departamentu ochrony przed zakażeniami Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) powiedziała, że dla Nordre Follo możliwa będzie zmiana strategii szczepień.

- Upewnimy się, czy domy opieki w Nordre Follo dostaną szczepionki szybciej niż planowano, powiedziała Line Vold.

- Poważna i skomplikowana sytuacja

Wcześniej w piątek burmistrz i główny lekarz gminy zwołali konferencję prasową.

- Sytuacja jest poważna i skomplikowana - powiedziała burmistrz miasta Hanne Opdan (Partia Pracy) na pilnie zwołanej konferencji prasowej w piątek.

Według głównego lekarza gminy Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, potwierdzono dwa przypadki brytyjskiej mutacji wirusa w ośrodku Langhus w Nordre Follo. Pierwsze doniesienia o potwierdzonym przypadku pojawiły się w mediach w czwartek.

Wirus mógł przedostać się do przedszkola, napisała Generalna Dyrekcja Zdrowia w komunikacie prasowym w piątek.

- Generalna Dyrekcja Zdrowia zaleca mieszkańcom regionu powstrzymanie się od wszelkich niepotrzebnych podróży. Zalecamy również, aby każdy, kto może, w ciągu nadchodzących kilku dni pracował zdalnie, powiedział Bjørn Guldvog.

Dwie osoby zmarły

Zaraz po konferencji prasowej w Nordre Follo, FHI podał informację, że po wykryciu ogniska zakażeń w ośrodku Langhus zmarły dwie osoby.

Według Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego zmarli byli w wielu powyżej 90 lat. Jak dotąd, nowe ognisko epidemii obejmuje 22 pracowników i dwunastu mieszkańców domu.

- Sprawa jest poważna, ponieważ do tej pory nie odnaleziono drogi zakażenia, na przykład osób podróżujących z Wielkiej Brytanii - powiedziała dyrektorka departamentu Line Vold.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Guldvog:- Kan drive frem en tredje bølge med voldsom kraft i Norge (Mario Andrés NeiraTorres, NTB)

