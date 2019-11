Załogi pokładowe boją się latać samolotem znanym ze swojej wypadkowej historii

Załogi pokładowe linii lotniczych American Airlines są przerażone powrotem do latania samolotami, które również norweskie linie Norwegian uziemiły z powodu dwóch wypadków maszyn tego typu.

Norweskie linie lotnicze Norwegian musiały w marcu tego roku uziemic całą swoją flotę samolotów Boening 737 Max 8, po tym, jak w ciągu kilku zaledwie miesięcy dwa samoloty typu uczestniczyły w tragicznych wypadkach śmiertelnych. Eksperci ds. bezpieczeństwa lotniczego wskazali, że do wypadków doszło w ten sam sposób.

Przed obydwoma wypadkami piloci mieli duże trudności z kontrolowaniem samolotu, ponieważ system sterowania został aktywowany w wyniku błędnych sygnałów. Oficjalny raport na temat obu wypadków nie jest jeszcze gotowy.

Magazyn Time pisze jednak, że personel pokładowy American Airlines nadal boi się latać samolotami tego typu. Strach istnieje pomimo, że wkrótce nastąpi aktualizacja oprogramowania, która zapewni niezbędne bezpieczeństwo lotu.

- Prosimy o pełne wyjaśnienie

Związek zawodowego personelu pokładowego w American Airlines mówi, że pracownicy chcą pełnego wyjaśnienia tego, co się stało. Wyjaśnienie to musi pochodzić zarówno od producenta samolotów, jak i amerykańskich władz lotniczych i pilotów. Dopiero po takim wyjaśnieniu pracownicy podejmą ostateczną decyzję o swoim dalszym lataniu samolotami tego typu.

- Codziennie rozmawiam z personelem pokładowym, a oni proszą mnie, abym nie wysyłał ich w tym samolocie. Chcemy wiedzieć, że latanie jest bez w pełni bezpieczne - mówi Lori Bassani, lider związku zawodowego w rozmowie z mediami.

Analityk lotniczy Hans Jørgen Elnæs mówi w rozmowie z Nettavisen, że sceptycyzm załóg wobec 737 MAX znany jest już od jakiegoś czasu.

Do końca roku

- Amerykański Urząd Lotnictwa FAA jest w trakcie zatwierdzania samolotów Max do ponownych lotów komercyjnych. W oparciu o to, co wiemy dzisiaj, oczekuje się, że bezpieczeństwo samolotów 737 Max najprawdopodobniej zostanie zatwierdzona do końca roku i zaczną one ponownie działać w marcu 2020r. Będzie to miało miejsce najpierw w USA, a następnie w pozostałych częściach świata, mówi Elnæs.

Bardziej niż chętnie wybiorę się w pierwszy lot Max-em i będzie to prawdopodobnie lot z liniami Norwegian, mówi analityk lotniczy Hans Jørgen Elnæs. Foto: Paul Weaver

Elnæs wskazuje, że w samolotach znaleziono błędy. Boening wprowadził zmiany i zarówno one, jak i cała dokumentacja i plan treningowy dla pilotów muszą zostać zatwierdzone przez FAA i inne władze lotnicze. Wszystkie zezwolenia muszą być gotowe, zanim Boeing 737 Max będzie mógł ponownie wzbić się w powietrze.

- Boeing 737 Max będzie prawdopodobnie samolotem pasażerskim poddanym najbardziej wnikliwej kontroliw historii – przed jego powrotem do eksploatacji, zauważa analityk.

Bardziej niż chętnie

- Dlatego uważam ten samolot za na tyle bezpieczny, aby mógł pozostać w eksploatacji. Bardziej niż chętnie wybiorę się w pierwszy lot Max-em i będzie to prawdopodobnie lot z liniami Norwegian, mówi Elnæs.

Analityk zdaje sobie jednak sprawę, że bez względu na to co myśli, prawdopodobnie znajdą się osoby, które nie będą chciały podróżować samolotami Boening 737 Max, zwłaszcza na początku po jego powrocie do eksploatacji. Jednak w takich przypadkach historia pokazuje, że rynek szybko zapomina i stanie się tak również w przypadku Boeinga 737 Max.

Straty linii Norwegian

Władze linie Norwegian mają nadzieję, że ich samoloty powrócą do latania w pierwszym kwartale przyszłego roku. Samoloty 737 Max były dotychczas kosztowną inwestycją dla norweskiego przewoźnika. W tym roku łączny strata na samolotach Boening 737 Max wynosi około 1 miliarda koron - w postaci utraconych dochodów i dodatkowych wydatków.

Linie lotnicze Norwegian mają łącznie 18 samolotów 737 Max, które są o 20 procent bardziej wydajne w zużyciu paliwa niż Boeing 737-800, a ich kabina jest nawet o 40 procent cichsza niż w przypadku innych samolotów. W samolocie jest 189 miejsc.

Zbyt strome wznoszenie

Domniemaną przyczyną obu awarii jest błąd w oprogramowaniu zwanym Systemem Zwiększania Charakterystyki Manewrowania (MCAS).

MCAS wykorzystuje czujniki pomagające upewnić się, że przednia część samolotu pozostaje stabilna lub tonie, jeśli wykryje, że samolotowi grozi utrata sterowności na skutek przeciągnięcia. Przeciągnięcie oznacza, że samolot wznosi się zbyt stromo, a tak zwany kąt natarcia staje się zbyt duży.

Powoduje to, że prędkość jest zbyt niska, a maszyna traci moc wznoszenia i zdolność lotu. Jeśli zdarzy się to na małych wysokościach, piloci nie będą w stanie skorygować błędu, odległość do podłoża będzie zbyt mała.

Nos w dół

Przy przeciągnięciu, piloci powinni opuścić nos samolotu, aby zwiększyć jego prędkość i zdolność wznoszenia. Mogą dzięki temu ponownie ustabilizować samolot. Samolot, który przy przeciągnięciu nie odzyska zdolności wzdnoszenia, spadnie w niekontrolowany sposób na ziemię jak każdy inny obiekt w powietrzu.

Prawdopodobnie najbardziej znana i tragiczna katastrofa tego typu miała miejsce, gdy samolot Air France przewożący 228 pasażerów spadł do Atlantyku w 2009 roku.

