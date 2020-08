Zaskakujący wzrost cen norweskich nieruchomości

W czerwcu i lipcu ceny nieruchomości w Norwegii zwyczajowo obniżają się. W tym roku jest jednak zupełnie inaczej.

- Sprzedają się wszystkie rodzaje nieruchomości, we wszystkich przedziałach cenowych i we wszystkich rejonach kraju. Podczas całej mojej 25-letniej pracy w branży, nigdy nie doświadczyłem podobnego lipca, mówi Terje Buraas dyrektor DNB Eiendom w wywiadzie dla gazety Finansavisen.

Kryzys spowodowany koronawirusem prawie całkowicie zniknął z norweskiego rynku obrotu nieruchomościami. Ku zaskoczeniu ekspertów, po wybuchu epidemii ceny rosły w każdym miesiącu, z wyjątkiem marca. Pobito też szereg rekordów sprzedaży. Jedną z najbardziej zaskakujących rzeczy jest również to, że ceny wzrosły także w czerwcu i wydają się wzrastać nawet w lipcu, czyli miesiącach, w których zwykle spadają. W czerwcu, po uwzględnieniu wahań sezonowych, ceny wzrosły o 1 procent, a w całym roku 2020 aż o 6,3 procent.

W czerwcu w Norwegii sprzedano 11.342 mieszkań, o 14,5 procent węcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Do dzisiaj w Norwegii sprzedano 49.319 mieszkań, czyli o 1,7 procent mniej niż w tym samym czasie w 2019 roku.

W czerwcu najszybsze czasy sprzedaży notowano w Oslo - gdzie nieruchomości sprzedawały się średnio po 25 dniach, a najwolniejsze w Stavanger i okolicach, gdzie oczekiwanie na sprzedaż trwało średnio 71 dni.

Najnowsze dane z Eiendom Norge (branżowa organizacja pośrednictwa nieruchomości) pokazują, że w lipcu w Norwegii, po uwzględnieniu wahań sezonowych, ceny nieruchomości wzrosły o 0,9 procent. W Oslo ceny nieruchomości wzrosły o 0,6 procent, co stanowi wzrost cen o 5,6 procent w skali roku. Największy wzrost cen skorygowanych sezonowo (2,4 procent) odnotowano w Kristiansund, Tønsberg z Færder i Porsgrunn/Skien.

W Follo ceny nieruchomości spadły o 0,2 procent.

Rozgrzany rynek nieruchomości

Prezes Kent Victor Syverstad z EiendomsMegler1 Oslo i Akershus potwierdził, że rynek nieruchomości jest dziś bardzo aktywny.

- Byliśmy bardzo zaskoczeni zmianami cen w maju. W czerwcu byliśmy wręcz oszołomieni, a lipiec przejdzie do historii, zarówno pod względem cen, jak i liczby transakcji, mówi Syverstad w rozmowie z Finanavisen.

- W lipcu na rynku wtórnym sprzedaliśmy o 66 procent więcej używanych nieruchomości, a 55 procent z nich przekroczyło wycenę. Trzeba się uszczypnąć w ramię, by upewnić się, że to rzeczywistość. To najbardziej niezwykły miesiąc, jaki pamiętam, mówi Syverstad.

