Zbyt mało policyjnych patroli na ulicach

Policjanci z sekcji patroli w Oslo mówią, że na ulicach Oslo jest ich coraz mniej. Funkcjonariusze uważają, że dzisiejszy stan bezpieczeństwa w mieście wymaga zwiększenia liczby patroli.

- Robimy, to co jest w naszej mocy, ale wyraźnie odczuwamy braki kadrowe. Brakuje coraz więcej patroli, które powinny interweniować tam, gdzie ludzie nas wzywają i oczekują pomocy. Ja i moi współpracownicy mamy wyrzuty sumienia, gdy wzywający nie otrzymują pomocy, ponieważ patrole kierowane są do, według nas pilniejszych sytuacji, powiedział w rozmowie z NRK Wictor Furøy, szef sekcji patrolowej policji w Oslo.

Zastępca komendanta policji Håkon Skulstad powiedział w rozmowie z NRK, że zdaniem policjantów ustalona 12 lat temu docelowa liczba dwóch policjantów na tysiąc mieszkańców jest zbyt niska. Potrzeba więcej funkcjonariuszy, gdyż w ostatnich latach odnotowano gwałtowny wzrost liczby poważnych przestępstw.

Minister sprawiedliwości Jøran Kallmyr (Frp) uważa, że odpowiedzią na poważne wyzwania związane z przestępczością nie powinien być tylko wzrost liczby funkcjonariuszy policji, ale raczej restrukturyzacja struktury policji oraz rekrutacja funkcjonariuszy wywodzących się z różnych środowisk. Kallmyr uważa, ze na takie zmiany policja już pieniądze otrzymała.

- Zaproponowaliśmy między innymi wzrost budżetu policji w przyszłym roku o 400 milionów. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie zdolności dochodzeniowej i zatrudnienie większej liczby policjantów, powiedział minister Kallmyr w wywiadzie w NRK,

Minister zgadza się, że policja potrzebuje więcej środków, niż przewidywano dwanaście lat temu, i wskazuje że od roku 2013 budżet policji wzrósł o 5 miliardów koron.

