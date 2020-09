Zbyt mało szczepionek przeciw grypie dla wszystkich z grup ryzyka

Rząd chce, aby jak najwięcej osób z tzw. grup ryzyka zaszczepiło się przeciw grypie. Niestety, zakupiono zbyt mało szczepionek.

Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) zakupił 1,2 miliona dawek szczepionek przeciw grypie dla objętych programem grup docelowych. Jednak liczba osób, które powinni przyjąć szczepionkę jest znacznie wyższa i wynosi około 1,9 miliona, informuje NRK.

Władze norweskiej służby zdrowia obawiają się, że u osób z grup wrażliwych może dochodzić do podwójnych zakażeń - zarówno grypą, jak i koronawirusem. Jeśli jesienią dojdzie do dużej liczby takich zakażeń, to presja na służbę zdrowia może być zbyt duża.

- Dlatego kupiliśmy o 50 procent więcej szczepionek przeciw grypie niż zwykle. I zmniejszyliśmy udział pacjenta w opłacie za szczepienie do 50 koron, mówi premier Erna Solberg (H) w rozmowie z telewizją NRK.

Ale jeśli wszyscy w grupie ryzyka zechcą się zaszczepić, to niestety szczepionek nie wystarczy dla wszystkich.

- Kupiliśmy tyle dawek szczepionek, ile mogliśmy. Gdyby na rynku dostępnych było więcej szczepionek, to kupilibyśmy więcej. Mimo to, zachęcamy do szczepień wszystkich z grup podwyższonego ryzyka, mówi premier.

Szczepionkę powinni przyjąć pracownicy służby zdrowia oraz osoby, które ukończyły 65 lat.

Do grupy ryzyka zalicza się również osoby z chorobami serca i płuc, cukrzycą, niewydolnością wątroby lub nerek, chorobami neurologicznymi, osłabionym układem odpornościowym, a także ich krewnych oraz osoby z dużą nadwagą.

Dodatkowo szczepionkę powinny przyjmować kobiety ciężarne w drugim i trzecim trymestrze ciąży oraz w pierwszym trymestrze ciąży w przypadku tych, które chorują przewlekle.

