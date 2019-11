Zima na norweskich drogach: Coraz mniej kierowców używa opon z kolcami

Nigdy wcześniej odsetek kierowców używających opon zimowych z kolcami nie był tak niski. Firma ubezpieczeniowa If uważa, że jest to naturalne, ale wysyła jedno wyraźne ostrzeżenie.

OSLO (Nettavisen): Coraz mniej kierowców używa opon zimowych z kolcami. Oslo i Akershus są regionami, gdzie odsetek samochodów osobowych jeżdżących zimą na oponach z kolcami spadł do 4,8 procent. Dla porównania, jeszcze dziewięć lat temu 14,3 procent kierowców jeździło na oponach z kolcami. Dane pochodzą od firmy z ubezpieczeniowej If.

- Nigdy wcześniej ilość opon zimowych z kolcami nie była tak niska. W Oslo i Akershus obserwujemy że niemal już nikt nie wybiera takiego typu ogumienia, mówi w rozmowie z Nettavisen Sigmund Clementz, menedżer ds. informacji w If.

Dane firmy oparte są na statystykach z blisko 20.000 roszczeń poszkodowych pochodzących z zeszłej zimy - z czego 2.460 roszczeń pochodziło z Oslo a 2.600 z Akershus. Sezon zimowy definiuje się jako okres od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po niedzieli wielkanocnej.

- Wyższa jakość opon

- Rozmawiałem z naszymi ekspertami od szkód. Wskazują oni dwie przyczyny tego, że kierowcy rezygnują z opon z kolcami. Przede wszystkim jakość opon zimowych bez kolców wyraźnie uległa poprawie, a ponadto kierowcy mają coraz większe doświadczenie w prowadzeniu aut na oponach bez kolców. Co więcej, od kilku lat mamy dość łagodne zimy, choć zdarzają się również bardzo śnieżnie, mówi Clementz.

Clementz zwraca także uwagę na opłaty nałożone na opony z kolcami, które obowiązują w granicach gminy Oslo, a także w Stavanger, Bergen i Trondheim.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Kierowcy nauczyli się, że opony bez kolców sprawdzają się w obszarach miejskich, ale nawet w Oslo są rejony, w których możliwość przemieszczania się zimą jest uzależniona od posiadania właśnie takich opon.

Niewłaściwie dobrane opony mogą być ryzykowne

Clementz przypomina, że niewłaściwie dobrana opona samochodu niesie ze sobą duże ryzyko wypadku. Przepisy ruchu drogowego jasno wskazują, że należy zachować ostrożność w każdych warunkach drogowych, a odpowiedzialność za przeprowadzenie oceny warunków ponosi kierowca.

OPONY Z KOLCAMI W ODWROCIE: - W Oslo i Akershus widzimy, że opony z kolcami są już praktycznie nieużywane, mówi w rozmowie z Nettavisen Sigmund Clementz, menedżer ds. Informacji w If. Zdjęcie: (If Skadeforsikring) Foto: (If Skadeforsikring)

Tutaj przez cały rok jeżdżą na letnich oponach

- W południowej i zachodniej Norwegii widzimy, że wiele kierowców jeździ na letnich oponach przez cały rok. Zarówno jeżdżenie przez cały rok na oponach letnich jak i zimowych nie jest wskazane. Mieszanki gumy z której wykonane są opony jak i wzrór ich bieżnika są różne. W oponach zimowych powinna znajdować się bardziej miękka mieszanka gumowa, a wzór jest zaprojektowany tak, aby zapewniać lepszą przyczepność. W przypadku opon letnich ważne jest, aby wzór odprowadzał wodę z opon. Niepokojące jest to, że wielu kierowców opon nie zmienia, mówi Clementz.

- Niewłaściwie dobrane opony to zaproszenie do wypadku, mówi menedżer ds. informacji, który spodziewa się chaosu w Oslo już po pierwszych opadach śniegu.

Oczekiwanie na chaos

- Od wielu lat powtarza się ten sam scenariusz. W pierwszy dzień opadów śniegu w okolicach Oslo następuje totalny chaos drogowy. Kierowcy z niezmienionymi oponami przy opadach śniegu powinni przemyśleć decyzję o pozostawieniu samochodów i skorzystaniu z transportu publicznego - mówi Clementz.

DYSTRYBUCJA OPON: Powyższa tabela, pochodząca od firmy ubezpieczeniowej If, pokazuje udział poszczególnych typów opon w poszczególnych okręgach Norwegii. Zdecydowanie najniższy odsetek samochodów jeżdzących zimą na oponach z kolcami (kolor niebieski) jest w Akershus i Oslo - odpowiednio 5,5 i 4,5 procent. Kolor pomarańczowy pokazuje odsetek samochodów z oponami zimowymi bez kolców, a kolor zielony pokazuje odsetek samochodów, które jeżdżą w sezonie zimowym na oponach letnich. Foto: (If Skadeforsikring)

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Vinterdekk: Oslo og Akershus med rekordlav piggandel (Trond Lepperød)