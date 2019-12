Zmiany w norweskim rządzie: Sylvi Listhaug nowym ministrem ropy i energii

Sylvi Listhaug otrzymała większą rolę w rządzie Erny Solberg. Teraz musi się jeszcze odnieść do swoich poprzednich oświadczeń na temat zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka.

PLAC ZAMKOWY, OSLO (Nettavisen, NTB): W środę premier Erna Solberg (H) dokonała zmian w swoim rządzie. Zastąpiła jednego ministra z Partii Postępu (Frp) innym politykiem Frp i ponownie wzięła do rządu Terje Søviknesa (Frp).

- Jak widać, nie są to zupełnie nowe twarze, ale nie zmienia to faktu, że w rządzie wprowadzono dwie zmiany, powiedziała premier na spotkaniu z dziennikarzami na Placu Zamkowym w Oslo. Na spotkaniu obecni również byli nowi członkowie gabinetu: Sylvi Listhaug i Terje Søviknes.

- Powodem tej zmiany jest dążenie Partii Postępu do włączenia obu swoich wiceprzewodniczących do rządu, powiedział Solberg na zwołanej później konferencji prasowej.

ZMIANY W RZĄDZIE: Premier Erna Solberg prezentuje, na Placu Zamkowym w Oslo, nowych mistrów swojego gabientu: Sylvi Listhaug (nowa minister ropy i energii) i Terje Søviknes (nowy minister zdrowia publicznego i osób starszych). Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Powrót do krajowej polityki

Terje Søviknes (50) był burmistrzem gminy Os od 1999 r., ale w jesiennych wyborach lokalnych nie został już wybrany burmistrzem nowej gminy Bjørnafjorden - utworzonej od 1 stycznia 2020 r. poprzez połączenie gmin Os i Fusa.

Od grudnia 2016 r. do sierpnia 2018 r. był też ministrem ropy i energii

- Doświadczenia z Os będą przydatne, gdy będzie on kontynuował swoją pracę w rządzie, powiedziała o Søviknesie premier Erna Solberg, przedstawiając go jednocześnie jako nowego ministra zdrowia publicznego i osób starszych.

Większa rola dla Listhaug

Sylvi Listhaug (41) została wybrana na pierwszego zastępcę przewodniczącego partii Postępu (Frp) w 2019 roku.

Od stycznia 2017 roku była ministrem sprawiedliwości. Swoja funkcję w ministerstwie pełniła jednak jedynie do 20 marca tego samego roku, kiedy to zrezygnowała ze stanowiska po tym, jak stwierdziła, że Partia Pracy (Ap) przedkłada prawa terrorystów ponad bezpieczeństwo narodowe.

Od maja tego roku Listhaug pełniła funkcję ministra zdrowia publicznego i osób starszych. Teraz znów nadszedł czas na zajęcie się większymi zadaniami w gabinecie Erny Solberg.

Erna Solberg na konferencji prasowej nie uniknęła pytań na temat poglądów Listhaug w sprawie zmian klimatycznych wywołanych przez człowieka. Premier podkreśliła, że jest przekonana, iż nowo mianowana minister ropy i energii będzie wspierała politykę rządu dotyczącą klimatu.

WAŻNE STANOWISKA: Sylvi Listhaug i Terje Søviknes podczas środowej konferencji prasowej premier Erny Solberg, zwołanej w związku z wprowadzonymi zmianami w rządze. Foto: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen)

Opozycja, ustami lidera Socjalistycznej Partii Lewicy (SV) Auduna Lysbakkena szybko przypomniała, co Listhaug powiedziała w rozmowie z gazetą VG w 2011 roku:

„Nie udowodniono, że to emisje CO2 wywołane przez człowieka prowadzą do zmian klimatycznych. Przede wszystkim jest to wymówka, ułatwiająca wprowadzenie nowych podatków i opłat”.

Listhaug nie neguje przyczyn powstania zmian klimatycznych

Premier Erna Solberg (H) odrzuciła oskarżenia, jakoby powołała na stanowisko ministra ropy i energii polityka, który poddaje w wątpliwość przyczyny powstających na świecie zmian klimatycznych.

- Na te pytania odpowiedziano już w 2013 roku, kiedy to Sylvi Listhaug była ministrem rolnictwa, powiedziała na środowej konferencji prasowej Erna Solberg.

Solberg przypomniała ponadto wypowiedzi Listhaug, które padały podczas niedawnej kampanii wyborczej. W kampanii tej, według Solberg, Listhaug przesłała jasny i czytelny sygnał, iż według niej zmiany klimatyczne są spowodowane przez człowieka.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Listhaug inn som oljeminister - Søviknes gjør comeback (Trond Lepperød, Heidi ScheiLilleås, Jørgen Berge)