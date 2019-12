Znaczący wzrost liczby pracowników NRK z milionowymi wynagrodzeniami

Nowe dane pokazują, że coraz więcej pracowników NRK zarabia ponad milion koron. To wywołuje reakcje.

Państwowy nadawca radiowo telewizyjny NRK jest zdecydowanie największym ośrodkiem medialnym w Norwegii. Zatrudnia 2.421 stałych pracowników. 89 spośród nich zarabia rocznie ponad milion koron. Liczba takich osób stale wzrasta.

W 2018 roku wynagrodzenie w wysokości miliona lub więcej otrzymywało 79 stałych pracowników. Rok później liczba ta wzrosła do 89 osób. Do danych tych uzyskała dostęp Nettavisen.

Po raz pierwszy wspomniano o tym na branżowej stronie internetowej Medier24.

Jeśli w wynagrodzeniu zostaną uwzględnione również stałe i zmienne dodatki, to liczba osób z wynagrodzeniem w wysokości miliona (lub więcej) koron wzrasta do 92 osób.

3,14 mln

Szef NRK Thor Gjermund Eriksen podczas spotkania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

W NRK najlepiej zarabia jej szef Thor Gjermund Eriksen z pensją 3,14 miliona koron rocznie. Na drugim miejscu jest dyrektor finansowy Andreas Norvik z roczną pensją około 1,86 miliona koron.

Według przeglądu Medier24 dotyczącego ubiegłorocznych wynagrodzeń, w ciągu jednego roku Eriksen otrzymał podwyżkę wynagrodzenia o 85.500 koron.

- Nie uważam, że 89 osób z milionowymi pensjami spośród wszystkich 3.400 zatrudnionych to bardzo dużo. Jest to około 2,5 procent pracowników NRK, co moim zdaniem nie powinno szokować, mówi dyrektor finansowy Andreas Norvik w wywiadzie udzielonym Medier24.

Trzy osoby spośród 89 najlepiej wynagradzanych pracowników są dziennikarzami.

CHCEMY CIĘĆ: Polityk Morten Wold (Frp) chce obniżek wynagrodzeń w NRK. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Od Nowego Roku NRK nie będzie już finansowane z opłat abonamentowych. NRK będzie teraz opłacane z wpływów podatkowych i będzie podlegało takim samym wymaganiom co inne instytucje państwowe.

W czasach, gdy inne duże ośrodki medialne dokonują cięć w swoich zespołach redakcyjnych, rzecznik ds. kultury w Partii Postępu Frp (Frp) Morten Wold reaguje na przedstawione dane dotyczące wynagrodzeń w NRK.

- Dane pokazują, że wielu pracowników NRK jest bardzo dobrze opłacanych. Niektórzy niemal na równi z premierem. Teraz, gdy NRK będzie finansowane z budżetu państwa, instytucja ta będzie zmuszona do wprowadzenia zmian zgodnie z tym jak funkcjonują inne sektory publiczne, powiedział Wold w rozmowie z Nettavisen.

Wold uważa także, że NRK będzie zmuszone dokonać większych cięć. Na początek nałożony zostanie warunek połączenia funkcjonowania z efektywnością pracy.

- Ważne jest, aby NRK polepszyło swoje funkcjonowanie. Nie jest to zbyt fortunne, gdy państwowe przedsiębiorstwo ma zbyt dużą przewagę konkurencyjną. To może mieć negatywny wpływ na inne prywatne media konkurencyjne, powiedział Wold.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Kraftig økning i antall NRK-ansatte med millionlønn: – Må forvente kutt (Espen Teigen)