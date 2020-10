Znana lekarka ostro krytykuje wprowadzane w Norwegii środki kontroli zakażeń

Rząd a także Rada Miasta Oslo przedstawiły w poniedziałek nowe zaostrzenia wprowadzanych środków kontroli zakażeń. - To zła droga, mówi lekarka i epidemiolożka Charlotte Haug.

Poziom zakażeń koronawirusem wzrósł - szczególnie w Oslo. Przewodniczący Rady Miasta Radny Raymond Johansen, mimo wcześniejszej niechęci do wprowadzenia nowych środków kontroli rozprzestrzeniania się infekcji, przedstawił w poniedziałek plan nowych obostrzeń.

Przedstawione obostrzenia są dalekie od tego, czego oczekują specjaliści, pomimo tego, że liczba R (liczba reprodukcyjna - czyli liczba nowych osób zarażanych przez jedną osobę chorą na Covid-19) wciąż jest relatywnie niska i oscyluje wokół jedności.

Według danych przedstawionych przez gazetę VG, w szczytowym momencie epidemii w kwietniu, w Oslo hospitalizowanych było 148 osób. Teraz w szpitalach przebywa 26 osób. W stolicy Norwegii, od 13 lipca nie odnotowano żadnego zgonu spowodowanego Covid-19. W mieście mieszka około 680.000 osób.

Charlotte Haug jest lekarką i byłą redaktorką czasopisma Norweskiego Stowarzyszenia Lekarzy. Posiada doktorat z immunologii i chorób zakaźnych.

Dziś Haug szczególnie zaniepokojona jest tymi osobami, które z powodu epidemii mają ograniczony dostęp do niezbędnej opieki zdrowotnej. Haug podpisała niedawno Deklarację z Great Barrington (Great Barrington Declaration) - wraz z ponad 28.400 innymi lekarzami i 10.300 naukowcami związanymi z medycyną i zdrowiem publicznym.

Sygnatariusze Deklaracji chcą, aby wirus rozprzestrzeniał się swobodnie, a populacja budowała odporność stadną, chroniąc jednocześnie osoby wrażliwe i starsze. Specjaliści uważają, że wprowadzanie obostrzeń stawiane jest ponad inne problemy zdrowotne i przy tym mocno uderza w najbiedniejszych, doprowadzając do upadku firm i zmniejszając liczbę miejsc pracy.

Haug krytycznie odnosi się do władz, bezpośrednio porównujących dzisiejsze liczby zakażeń z tymi notowanymi w marcu i kwietniu. W zeszłym tygodniu przetestowano bowiem w Norwegii 88.000 osób, podczas gdy w marcu, w tygodniu tuż przed zamknięciem kaju wykonano zaledwie 2.875 testów.

- Czy wzrost liczby zakażeń wynika ze zwiększonego zakresu badań?

- Tak, odpowiada krótko Haug.

- Co myślisz o wprowadzonych środkach?

- Celem wprowadzanych obostrzeń jest powstrzymanie rozwoju epidemii. Musimy pamiętać, że środki, które wdrażamy, mają również swoje konsekwencje. Są inne sposoby, by osiągnąć podobny efekt. Nie proponuję, żebyśmy wszystko rzucili i przestali myć ręce. Ale musimy bardziej bezpośrednio chronić tych, którzy są najbardziej narażeni na zachorowanie, mówi lekarka.

NOWE ŚRODKI: W obliczu wzrostu liczby zakażonych, premier Erna Solberg wprowadza nowe obostrzenia. Foto: (NTB scanpix)

- Ludzie nie otrzymują leczenia w przychodniach, odwoływane są planowe operacje. Widzimy to bardzo wyraźnie. Gwałtownie spada liczba diagnoz nowotworów. Nie oznacza to przecież, że chorby nowotworowe zniknęły. Ponadto istnieją coraz większe problemy ze zdrowiem psychicznym ludzi. Pojawia się lęk i depresja bo izolacja i samotność są bardzo szkodliwe - mówi.

- Chciałabyś chronić ludzi bardziej bezpośrednio. Jak to robić?

- Musimy zacząć od tych, którzy na co dzień są zależni od innych. Osoby przebywające w instytucjach, a zwłaszcza domach opieki. Doskonale wiemy, co zwiększa ryzyko zakażenia. Potrzebny jest stały i wyszkolony personel. Należy testować często wszystkich wchodzących do takich miejsc. Wiele testów daje już odpowiedź w ciągu kilku godzin. W Hongkongu nie zmagali się z epidemią w domach opieki, gdyż stosowali praktykę niemal codziennego testowania wszystkich pracowników i gości.

- Zasiadam w zarządzie szpitala w Vestfold. Postępowanie zgodne z wytycznymi doprowadziło nas do wstrzymania na kilka miesięcy całego planowanego leczenia. Nie trzeba dodawać, że pacjenci nie znikają. Konsekwencje tych działań będą długoterminowe.

Charlotte Haug jest lekarką i byłą redaktorką czasopisma Norweskiego Stowarzyszenia Lekarzy. Posiada doktorat z immunologii i chorób zakaźnych. Foto: Privat

Haug jest szczególnie zaniepokojona sposobem, w jaki prezentowana jest epidemia koronawirusa w mediach i uważa, że ​​praktyki te wywołują tylko niepotrzebny strach.

Nakstad upomina

Zastępca Generalnego Dyrektora Zdrowia, Espen Rostrup Nakstad odniósł się do sprawy związanej z deklaracją, podpisaną przez Haug i innych norweskich lekarzy.

- To oczywiste, że nie jesteśmy w stanie w pełni chronić jednej grupy wiekowej. Wszystkie doświadczenia wskazują, że infekcja przenoszona jest z młodszych na starszych. Widzieliśmy na przykład, że pracownicy domów opieki i szpitali mogą zarażać domowników i pacjentów jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, powiedział Nakstad w telewizji NRK.

- Nieetyczne byłoby zamykanie wszystkich osób starszych i izolowanie ich w większym stopniu niż dzisiaj - kontynuował.

- Nie ma nikogo, kto mówiłby o zamykaniu osób starszych. Chcemy dyskutować szerzej o problemie. To bardzo dziwne, że dane dotyczące odroczonych operacji i badań nie są ogólnie dostępne. Brak jest otwartej dyskusji, która jest dziś bardzo potrzebna- mówi Haug.

