Zrewidowany budżet Norwegii: - Kryzys poważnie zagraża państwu opiekuńczemu

Wykorzystane zostanie 4,2 procent wartości Funduszu Naftowego.

Ministertwo Finansów zaprezentowało dzisiaj zrewidowaną wersję budżetu Norwegii na 2020 rok.

Rząd łamie regułę dyscypliny wydatków i w zrewidowanym budżecie krajowym na 2020 rok planuje użyć 419,6 miliarda koron pochodzących z Funduszu Naftowego. Jest to równowartość 4,2 procent wartości Funduszu, będącego de facto norweskim funduszem emerytalnym.

Dochody państwa spadają, a wydatki gwałtownie rosną.

Zgodnie z projektem zmienionego budżetu krajowego, rząd chce wydać 174,4 miliarda koron więcej niż w ubiegłym roku.

Szacowany spadek PKB o 4 procent

Epidemia koronawirusa uderzyła w norweską i międzynarodową gospodarkę. Perspektywy dla norweskiej gospodarki są niestety złe. W zrewidowanym budżecie krajowym na 2020 rok przewiduje się, że PKB gospodarki kontynentalnej w tym roku spadnie o 4,0 procent. Założenia te są jednak obarczone dużym stopniem niepewności, czytamy w raporcie Ministerstwa Finansów na temat kluczowych danych w zrewidowanym budżecie.

Bezrobocie na poziomie 5,9 procent

Norwegia ma obecnie najwyższą zarejestrowaną stopę bezrobocia od 75 lat. Chociaż szczyt bezrobocia prawdopodobnie już minął, rząd spodziewa się, że w tym roku bezrobocie wzrośnie do poziomu 5,9 procent. W roku 2019 stopa bezrobocia wynosiła 2,2 procent.

Dług na poziomie ponad 10.000 miliardów

Jednocześnie rządowa skarbonka stała się uboższa i tylko silnie osłabiona norweska korona sprawiła, że kryzys wydaje się jak dotąd nie mieć wpływu na wartość Funduszu Naftowego.

W zrewidowanym budżecie państwa Ministerstwo Finansów szacuje, że w 2020 roku Norwegia zaciągnęła dług na poczet przyszłych zobowiązań emerytalnych w wysokości 9.088 mld NOK - liczba ta wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 366 mld koron.

Ponadto państwo zaciągnęło zobowiązania w wysokości 918 miliardów NOK na poczet rent inwalidzkich i rent po osobach zmarłych. Oznacza to, że łączne zobowiązania emerytalne państwa wynoszą ponad 10.000 miliardów NOK.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Oczekuje się, że liczba ta będzie rosła z roku na rok.

To poważne wyzwanie dla państwa. Przed wystąpieniem kryzysu epidemicznego spodziewano się, że dochody z ropy spadną. Populacja Norwegów starzeje się, co oznacza, że ​​coraz mniej osób w wieku produkcyjnym jest w stanie wyżywić osoby przebywające na emeryturze - w tym samym czasie, gdy rosną wydatki na zdrowie.

Kryzys zagraża państwu opiekuńczemu

Kryzys epidemiczny doprowadził do sytuacji, w której wiele osób potrzebuje bardziej wsparcia ze strony państwa, niż jest w stanie zasilić kasę państwową wpływami z płaconych przez siebie podatków.

Wydatki z tytułu zasiłku dla bezrobotnych zostały już w tym roku skorygowane o 44 miliardy koron.

W zrewidowanym budżecie państwa Ministerstwo Finansów słusznie stwierdza, że ​​funkcje państwa opiekuńczego znajdują się dziś pod silną presją:

- Państwo opiekuńcze opiera się na wysokim poziomie zatrudnienia. Kryzys, w którym teraz jesteśmy, doprowadził w bardzo krótkim czasie do gwałtownego wzrostu bezrobocia. Jeśli trend nie zostanie szybko odwrócony, może się okazać, że po zakończeniu kryzysu wiele osób i tak pozostanie poza rynkiem pracy. Zrównoważone systemy opieki społecznej zależą od naszego sukcesu w zdobywaniu zatrudnienia, pisze Ministerstwo.

W rządowych dokumentach czytamy również:

- Od dawna wiemy, że w przyszłości nie będziemy mogli polegać na przychodach z działalności naftowej, tak jak robiliśmy to w przeszłości. Jednocześnie, gdy zmniejsza się przestrzeń do wykorzystania dochodów z ropy, w nadchodzących latach doświadczymy wyższych wydatków na emerytury i opiekę zdrowotną. Państwo opiekuńcze opiera się na założeniu, że równowaga między tym, co zapewniamy, a tym co otrzymujemy, nie może być zachwiana. Coraz więcej osób jest narażonych na ryzyko utraty pracy w następstwie kryzysu, a jeśli nie będziemy w stanie ograniczyć tymczasowych systemów wsparcia, możemy musieć stawić czoła poważnym wyzwaniom związanym ze stabilnością finansów publicznych. Zrównoważone systemy opieki społecznej zależą od równowagi między osobami pracującymi, a osobami otrzymującymi wsparcie od społeczności.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Sanner slår alarm om velferdsstaten i Norge: - Alvorlige utfordringer med bærekraften (Magnus Blaker)

Regjeringen anslår hvor høy lønnsveksten bli i koronakrisen (NTB, Espen Teigen, Jan Revfem)