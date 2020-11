Zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzki ze strony rozstających się par

Firma przeprowadzkowa w Oslo otrzymuje wiele zleceń od rozstających się par. Czy to jeden z efektów kryzysu związanego z koronawirusem?

W czasie epidemii koronawirusa wiele firm boryka się z problemami finansowymi. Jednak wydaje się, że obecna sytuacja stwarza dobre warunki dla rozwoju firm przeprowadzkowych.

- Obserwujemy zwiększony popyt na przeprowadzki ze strony par żyjących w konkubinacie, które postanowiły się rozstać i które chcą bardzo szybko się przeprowadzić. Ludzie dzwonią, podają przyczynę i podkreślają, że natychmiast potrzebują pomocy w przeprowadzce, mówi Kristian Miff Tryti, dyrektor firmy przeprowadzkowej Flyttefoten AS.

ZWIĘKSZONY POPYT: Kristian Miff Tryti z Flyttefoten AS mówi, że otrzymują więcej zleceń niż zwykle od par, które się rozstały i nie chcą już razem mieszkać. Zdjęcie: prywatne

Potrzebują szybkiej pomocy

Przy zamawianiu usługi w firmie przeprowadzkowej nie trzeba oczywiście podawać powodu przeprowadzki, dlatego też firmy te nie posiadają precyzyjnych i oficjalnych danych dotyczących powodów, z jakich ludzie przeprowadzają się najczęściej.

Tryti szacuje jednak, że ​​liczba zapytań od zdesperowanych ludzi z Oslo, gdzie jedno z pary chce jak najszybciej wyprowadzić się z domu, podwoiła się.

Podobne odczucia ma Mentor Sekiraqa, dyrektor Majoren Flyttebyrå AS.

- Mieliśmy szczególnie dużo zapytań od par, które rozstały się w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Szacujemy wzrost takich zapytań na około 20-30 procent

- Wspólnym mianownikiem dla wszystkich przypadków jest to, że ludzie ci potrzebują szybkiej pomocy. Podają nam powód przeprowadzki, ponieważ chcą przeprowadzić się najszybciej jak to jest tylko możliwe. Wiele proszących o szybką pomoc osób chce też zamówić nasze usługi na konkretnie określony czas, bo chcą się wyprowadzić w momencie, gdy byłego już partnera nie ma w domu, mówi Sekiraqa.

- Podobne zapytania otrzymywaliśmy również przed kryzysem związanym z epidemią koronawirusa, ale wtedy dla wielu przeprowadzki nie była tak pilne jak teraz. Aktualnie mamy więcej zleceń, w których umieszczamy rzeczy klientów w magazynach, ponieważ wyprowadzają się przed znalezieniem nowego miejsca do życia. Często zdarza się, że tydzień później przenosimy rzeczy z magazynu do nowego mieszkania.

Oficjalne liczby są niższe

Dane z firm przeprowadzkowych nie dają żadnych podstaw do tworzenia prawdziwych statystyk rozpadów związków. Aby dowiedzieć się, czy faktycznie jest tak, że wiele relacji w stolicy ulega zakończeniu w czasie epidemii, musimy o to zapytać tych, którzy mają dane oficjalne, a więc władze okręgów Oslo i Viken.

Jeśli para chce się rozwieść, musi złożyć wniosek o separację do wojewody. Po roku przebywania w separacji lub po dwóch latach mieszkania osobno można wystąpić o rozwód.

Statystyki prowadzone w okręgach nie wskazują jednak na wzrost liczby rozpadów związków małżeńskich wśród mieszkańców Oslo. Jest nawet wręcz przeciwnie. Widzimy, że w 2020 roku, w okresie od kwietnia do września spadła liczba osób ubiegających się o separację (w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku). Liczby te pokazują jednak tylko statystyki dotyczące małżeństw...

Nie można bowiem zapominać, że w Norwegii, wśród osób w wieku od 16 do 29 lat, obserwowany jest wyższy odsetek par żyjących w konkubinacie niż w małżeństwie. Ponadto odsetek związków konkubenckich istotnie wzrósł również wśród osób ze starszych grup wiekowych.

Innymi słowy, może się zdarzyć, że w czasie epidemii rozstaje się wiele par będących w konkubinacie, a informacji o rozpadzie tego typu związków władze okręgów nie posiadają.

Silniejsi w obliczu wroga zewnętrznego

Zapytajmy zatem co o rozstaniach w dobie pandemii sądzą terapeuci par, czyli grupa zawodowa, która ma pewien wgląd w życie uczuciowe Norwegów.

Już wcześniej przewidywano, że kryzys związany z epidemią spowoduje znaczący wzrost liczby rozwodów ponieważ będzie to sprawdzian, jak silny jest naprawdę związek.

Jednak po lecie okazało się, że koronawirus wręcz wzmocnił niektóre związki.

- Niektórzy mówią, że epidemia zbliżyła partnerów do siebie, ponieważ postrzegają oni kryzys jako główne zagrożenie, które stworzyło wyzwania większe, niż dotychczasowe problemy w związku. Niektórym udało się porozmawiać ze sobą w nowy sposób - powiedziała w sierpniu w rozmowie z Nettavisen Helle Baadsvik z biura ochrony rodzin w Drammen i Kongsberg.

W tym samym czasie wielu innych terapeutów zajmujących się terapiami par obserwowało wzrost kryzysów w zawiązkach.

- Jeśli w powszechnym kryzysie dodatkowo zmagamy się z trudną sytuacją w związku, to jest to bardzo trudne i bolesne. Nie ma drogi ucieczki a jedyne, co można zrobić to wyjść na spacer.

PSYCHOLOG I TERAPEUTA ZWIĄZKÓW: Andreas Løes Narum z parweb.no mówi, że jego kalendarz na grudzień jest już zapełniony.

Te słowa w kwietniu wypowiedział w rozmowie z Nettavisen psycholog i terapeuta par Andreas Løes Narum z portalu parweb.no. Podkreślił też, że niektóre pary dobrze radzą sobie z kryzysem, a niektóre wręcz doświadczyły poprawy wzajemnych relacji, ponieważ w końcu mieli dla siebie więcej czasu. Niestety wiele osób odczuło kryzys w związku bardzo boleśnie.

Osiem miesięcy po zamknięciu kraju Løes Narum ma podobne spostrzeżenia:

- Pary, które miały dobre relacje przed pandemią i które wypracowały dobre nawyki radzenia sobie z przeciwnościami losu, doświadczają, że kryzys pandemii zbliżył ich do siebie. Pary, które już wcześniej miały nieporozumienia, po napotkaniu dodatkowych przeciwności, doznają bardzo poważnego kryzysu w związku.

- Czyli kryzys koronawirusowy ujawnił, które relacje są na całe życie, a które i tak prawdopodobnie rozpadłyby się w przyszłości?

- Można tak powiedzieć, ale kryzys jednocześnie może być świetną okazją do rozwiązania problemów w związku. Nie należy rezygnować po pierwszej nieudanej próbie naprawy relacji. Nieporozumienia występują we wszystkich związkach, więc powinniśmy przynajmniej spróbować zmienić złe wzorce.

Løes Narum ma jednak przed sobą pracowite tygodnie, a to może oznaczać, że wiele osób zdecydowało się szukać pomocy, nim podejmą ostateczną decyzję i zadzwonią do firmy przeprowadzkowej.

- Mój kalendarz na grudzień jest wypełniony bardziej niż kiedykolwiek - podsumowuje terapeuta par.

