- Skaper uforutsigbarhet helt frem til neste valg

- Det er umulig å presse kaviaren tilbake på tuben, sier tidligere statssekretær og PR-sjef Sigbjørn Aanes.

Han var den nærmeste rådgiveren til statsminister Erna Solberg (H), nå er han partner i First House AS.

Sigbjørn Aanes mener at de som tror at spillet om regjeringen er over, tar feil:

- Man må huske at det eneste organet i Kristelig Folkeparti som er «rødt», er Landsstyret. Og det er de, sammen med stortingsgruppen, som skal ta stilling til avtalen partiet forhandler frem med regjeringen, sier han.

Aanes holdt nylig et foredrag for rundt 200 ledere i eiendomsbransjen på eiendomsdagene til Sem & Johnsen. Det var der han foretak analysen av norsk politikk som blir gjengitt her.

PR-SJEF: Sigbjørn Aanes var statssekretær hos statsminister Erna Solberg. Aanes holdt nylig et foredrag for rundt 200 ledere i eiendomsbransjen på eiendomsdagene til Sem & Johnsen.

«Uforutsigbar situasjon»

De fleste observatører har spådd at forhandlingene mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti starter for fullt når arbeidet med statsbudsjettet er over.

Men der mange tar for gitt at det blir en utvidelse av regjeringen, mener Aanes at mye gjenstår.

- I prosessen har vi sett at halve KrF vil inn i regjering, men den andre halvparten vil inn i regjering på den andre siden. Uansett hvordan dette ender, så har Kristelig Folkeparti skapt en ufortsigbar situasjon som vil vare til neste valg om tre år, sier Aanes.

«Intern identitetskrise»

- Hareide har sendt landet ut i en krise på grunn av en intern identitetskrise. På mange måter har de utskrevet nyvalg på regjering uten velgere, mener Aanes.

- Problemet er at man kan ikke presse kaviaren tilbake på tuben, sier han i overført betydning.

- Uansett hvordan dette ender, så har Kristelig Folkeparti skapt en ufortsigbar situasjon som vil vare til neste valg om tre år, sier tidligere statssekretær for statsministeren, Sigbjørn Aanes. Her er han sammen i heisen med KrF-leder Knut Arild Hareide i 2016.

- Husk at de fleste organer i Kristelig Folkeparti er «blå» - det gjelder blant annet KrFU, kvinnelaget, og flertallet av lokallagene. Det eneste organet som er «rødt» er Landsstyret.

- Det er de som skal stemme over avtalen som blir fremforhandlet, og jeg tror at de som tror at spillet er over, tar feil. Norge har fått en ustabilitet og uforutsigbarhet vi ikke hadde tidligere, mener Aanes.

«Støre må manne seg opp»

Den tidligere statssekretæren på Statsministerens Kontor (SMK) er spent på utviklingen på venstresiden også, og om Arbeiderpartiet kan styrke sin stilling.

- Det er bare hvis Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre manner seg opp til en sterkere posisjon. I det siste har Rødt og SV hatt et vanvittig spillerom på venstre side, sier Sigbjørn Aanes.

Mest sett siste uken