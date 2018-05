Ap lekker som en sil til ytre venstre

Fire av ti Ap-velgere har forlatt partiet siden valget.

Høyre er Norges største parti for femte måned på rad, og framgang hos

Frp og KrF gjør at de borgerlige sikrer et knapt flertall med 86

mandater på Opinions maibarometer for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Målingen er dårlig nytt for Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre. Partiet går ned 1,2 prosentpoeng til 22,8. Fire av ti velgere har forlatt partiet siden valget i høst. Omtrent halvparten av disse setter seg på gjerdet, men nesten ti prosent av Aps gamle velgere har nå gått til SV eller Rødt.

– Tydelig på venstresida

– Dette er en for dårlig måling for Arbeiderpartiet. Vi taper velgere til ytre venstre, men mest til sofaen. Det er velgere vi selvsagt har som ambisjon å vinne tilbake gjennom hardt arbeid for Arbeiderpartiets politikk om rettferdig fordeling og gode fellesskapsløsninger, sier partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng.

Hun mener partiet har en plan for hvordan de skal vinne tilbake velgerne som det siste året har forsvunnet til SV, Rødt og Senterpartiet. Stenseng trekker fram saker som pensjon fra første krone, stanse kommersialiseringen i barnevernet og sykehussatsing som viktige saker.

– I partiet har vi satt ned fire politiske utvalg på arbeid, distrikt, migrasjon og oppvekst for å løse samfunnsutfordringer som at over 100.000 barn vokser opp i fattigdom og et økende press på arbeidstakere gjennom midlertidighet, sosial dumping og arbeidskriminalitet. Arbeiderpartiet skal komme med konkrete politiske svar, som viser tydelig at vi er et parti på venstresida og vi skal samarbeide enda tettere med fagbevegelsen, sier Stenseng.

Sterkt for Rødt

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, sier målingen først og fremst viser at det politiske landskapet i Norge er stabilt.

Han trekker fram at Arbeiderpartiet mister mange velgere til Rødt, som de siste månedene har holdt et svært høyt nivå og ligger stabilt over sperregrensa.

– Rødt har virkelig hatt en renessanse det siste året. De har markert seg tydelig som opposisjonsparti på venstresida, noe som appellerer til en del av Aps tidligere velgere. Denne målingen er en slags bekreftelse på fragmenteringen på rødgrønn side som vi så ved valget. Arbeiderpartiet går tilbake, mens de andre partiene på venstresida gjør det bra, sier Bergh.

Fram for KrF

KrF gjør et stort byks med en framgang på 1,5 prosentpoeng – fra 4 prosent i april til en oppslutning på 5,5 prosent i mai. Resultatet er det sterkeste for partiet på Opinion-målingene siden august i fjor. Det gjør godt for selvtilliten til partiet før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

– Hele KrF-laget fortjener en velfortjent klapp på skulderen for det arbeidet vi har gjort. Dette er gledelige tall. Vi kommer ikke med de mest populistiske ordene, men står for saklighet og anstendighet og er tydelige på viktige verdier, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til ANB.

– Denne målingen bekrefter KrFs sentrale posisjon og at vi jobber for et varmere samfunn, enten det dreier seg om flere lærere, en bedre familiepolitikk eller de som sliter, påpeker KrF-lederen.

Høyre fortsatt størst

Selv om de går noe tilbake, kan Høyre juble for å ha vært største parti i fem måneder på rad hos ANB. Bergh mener Høyre nå har befestet posisjonen som Norges største parti.

– Det er helt sikkert ikke bare et blaff at Høyre er Norges største parti. Men i den store sammenhengen betyr ikke noen få gode meningsmålinger så mye for hva som vil skje ved neste valg. Det er mye som kan skje innen den tid. Historisk sett har Frp også i perioder vært det største partiet uten at det samme har skjedd ved valg.

Stenseng sier Ap har en plan om igjen å bli størst.

– Vi må være forberedt på at dette er hardt arbeid som vil ta tid, men jeg er sikker på at vi kommer til å løfte oss og bli største parti, når velgerne tydelig ser den sosialdemokratiske samfunnsretningen Arbeiderpartiet ønsker for Norge, sier hun. (ANB)

