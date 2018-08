Bent Høie søker på ny stilling

Helse- og omsorgsminister Bent Høie søker på stillingen som fylkesmann i Rogaland.

Høie har samtidig varslet Høyre om at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2021.

Det opplyser Rogaland Høyre i en pressemelding og gjengis også på Høies Facebook-side.

Hvis Høie blir utnevnt, vil han tidligst kunne tiltre når inneværende stortingsperiode avsluttes høsten 2021.

- Unik mulighet

- I 2021 vil jeg ha sittet over 20 år på Stortinget, og det er derfor på tide å slippe andre til. Embetet som fylkesmann i Rogaland er en unik mulighet til å fortsatt kunne jobbe for hjemfylket mitt, men i en annen rolle. Derfor søker jeg dette embetet nå. Samtidig er Høyres nåværende møtende stortingsrepresentanter fra Rogaland veldig dyktige, og jeg mener det er riktig at andre ved neste valg topper listen til Rogaland Høyre, sier Bent Høie.

Høie fortsetter som statsråd:

- Jeg fortsetter som helseminister, og blir sittende i regjering så lenge statsministeren ønsker det. Arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste har aldri vært mer givende, og mye er fortsatt ugjort. Det gleder jeg meg til å jobbe videre med, sier Høie.

Frist torsdag

Høies politiske rådgiver, Saliba Andreas Korkunc, sier til Nettavisen at det ikke er noe dramatikk i dette.

- Søknadsfristen går ut torsdag, bekrefter Kommunal- og moderniseringsdepartementet overfor Nettavisen.

De kan ikke svare nøyaktig på når det blir klart hvem som får jobben Høie ønsker deg.

Det var NRK som først meldte nyheten om Høies nye planer.

