Dette er hovedmålene i regjeringsplattformen

Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet har satt økt verdiskaping, flere jobber og grønn omstilling øverst på agendaen.

Venstre sier ja til å gå inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet, og danner en historisk blågrønn regjering.

På en pressekonferanse søndag ettermiddag takket statsminister Erna Solberg de andre partilederne for samarbeidet så langt.

- Jeg tror vi har spilt hverandre gode. Vi har funnet gode løsninger, og vi har funnet de sammen. Dette er politikk på sitt beste, sa Solberg, og fortsatte:

- Takk til Siv og Trine for gode samtaler. Dette bygger på høy tillit og respekt mellom partiene, og det gir et godt grunnlag for videre samarbeid fremover.



Flere jobber og grønn omstilling



Den nye regjeringsplattformen på 84 sider tar for seg alle samfunnsområder. Økt verdiskaping, flere jobber og grønn omstilling står øvest på agendaen.

– Regjeringen vil løse utfordringene gjennom et bredt sett av virkemidler for å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Det handler om økt verdiskaping, flere jobber og grønn omstilling, heter det i innledningen.

Regjeringen lover å oppfylle Norges klimaforpliktelser, slik at Norge tar sin del av ansvaret for å løse klimautfordringen.

Den vil også arbeide for gode velferdsordninger, integrering, redusere fattigdom og skape et inkluderende arbeidsliv.

– Omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere bein å stå på, står øverst på lista over tiltak.

REGJERING:Partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) på Hotel Jeløy Radio etter at Venstre har besluttet at de vil gå inn i regjering med Høyre og Frp.

Åpner for økt dieselavgift



Fremskrittspartiet har akseptert flere avgiftsøkninger når det gjelder klima.

Blant annet vil det innføres flat CO2-avgift for alle sektorer på 500 kroner, i tillegg til at CO2- og NOX-komponenten i engangsavgiften økes ved kjøp av nye biler.

Veibruksavgiften på diesel vil økes hvis det viser seg at det er nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget skal være nullslippsbiler i 2025.

Elbilforedelen blir altså stående ut perioden, påpeker Trine Skei Grande under pressekonferansen.

Frp har i tillegg måttet svelge at regjeringen nå vil ta inn et økt antall kvoteflyktninger.

Lofoten vernes



I tillegg vernes Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene for oljevirksomhet i hele perioden.

– Denne plattformen rigger for grønn omstilling og vi skal ta vare på de mest sårbare områdene i norsk natur, som blant annet Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Grande.

Venstre har i tillegg fått gjennomslag for styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen 2025, noe verken Høyre eller Frp i utgangspunktet ønsker.

- Nye forbud mot nikab og burka



Frp-leder Siv Jensen sier at partiet har takket ja til å invitere Venstre inn i regjeringen på bakgrunn av at Frp har fått en rekke betydelige gjennomslag i regjeringsforhandlingene.

– Vi skal ha bedre eldreomsorg, restriktiv innvandringspolitikk, mer politi, bedre integrering, og kutt i eiendomsskatten, sier Jensen.

Hun understreker også at samferdsel blir viktig, og at transportplan-rammen på 1.000 milliarder kroner ligger fast.

INNVANDRING: – Frp gikk inn i forhandlingene med et klart krav om innvandringspolitikken, sier Frp-leder Siv Jensen.

Frp-lederen sier også at partiet har fått betydelige gjennomslag i innvandringspolitikken.

– Frp gikk inn i forhandlingene med et klart krav om innvandringspolitikken. Resultatet er at vi viderefører innstramningene som er gjort, og innfører nye innstramminger. Vi strammer inn på familiegjenforening, hever kravene for norsk statsborgerskap, og vil innføre forbud mot nikab og burka, sier Jensen.

Partiet har også fått gjennomslag for økte språkkrav for innvandrere.

I tillegg går regjeringen inn for å benytte DNA-testing for å avklare slektskap i forbindelse med familiegjenforening.

Hun forventer at det blir en del diskusjoner med Venstre i samarbeidet framover, men sier de to partiene har blitt godt kjent gjennom sitt tidligere samarbeid.

– Frp har lært Venstre godt å kjenne. Det har vært mange dragkamper, men resultatet har vært godt, sier Jensen.

Vil utvide alkoholsalget



Selv om alle tre partiene ønsker KrF velkommen i regjeringen, understreket de også at flere av tiltakene i den nye plattformen ikke nødvendigvis faller i god jord hos Knut Arild Hareide.

Den nye regjeringen går inn for at alkoholsalget utvides til klokken 21 på hverdager og lørdager. Partiene ønsker også å endre alkoholloven slik at åpningstidene i Vinmonopolets lokale butikker kan følge kommunalt fastsatte salgstider for alkohol.

Det skal også bli enklere å drive søndagsåpne butikker, heter det i plattformen.

