Fersk rapport: Arbeiderpartiet mistet 60.000 velgere til Senterpartiet

Mange Høyre- og Venstre-velgere gikk også over til Sp.

Arbeiderpartiet tapte flest velgere til Senterpartiet under valget tidligere i høst, skriver Aftenposten.

Mistet 100.000 til SV og Sp



Det viser tallene fra Institutt for samfunnsforskning og SSB, som har publisert de foreløpige tallene fra Valgundersøkelsen 2017.

– Når vi måler «netto» velgeroverganger, det vil si at vi tar hensyn til at velgere kan bevege seg begge veier og måler summen av bevegelsene i den ene og andre retningen, er velgerovergangene størst fra Ap til Sp, sier valgforsker Johannes Bergh til Aftenposten.

Total utgjør valgovergangen fra Ap til Sp rundt 60.000 velgere. Senterpartiet fikk i tillegg en del nye velgere fra Høyre og Venstre, viser tallene.

Samtidig gikk rundt 40.000 tidligere Ap-velgere over til SV.

Valgforsker Bergh mener det mest overraskende er Venstre-tallene. Til tross for at de mistet to tredeler av velgerne fra 2013, i all hovedsak til de rødgrønne partiene, greide partiet likevel å komme over sperregrensen takket være tidligere høyrevelgere.

En av tre skiftet parti



Hele 32 prosent av velgerne skiftet parti ved stortingsvalget i høst. Venstre har de minst lojale velgerne og Senterpartiet de mest lojale.

Venstre, som fikk en oppslutning på 4,4 prosent ved valget i høst, beholdt bare 34 prosent av velgerne fra fire år tidligere, viser foreløpige tall. For Miljøpartiet De Grønne var andelen 44 prosent. Disse to partiene hadde i særklasse de minst lojale velgerne.

Senterpartiet beholdt 86 prosent av de velgerne de hadde i 2013, mens Rødt beholdt 84 prosent av sine velgere fra forrige stortingsvalg.

Også Høyres velgere er lojale, partiet beholdt 70 prosent av sine velgere, mens for Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er tallet for begge partier 67 prosent. KrF beholdt 64 prosent og SV 60 prosent av sine velgere sammenlignet med forrige stortingsvalg.

Velgervandringer mellom partier som ideologisk ligger nær hverandre, er hyppigere enn vandringer på tvers av «blokkene», skriver SSB.

Rødt og Arbeiderpartiet utveksler flest velgere med partier på rødgrønn side, mens Høyre og Fremskrittspartiet utveksler flest med partier på borgerlig side. SV og MDG taper begge stemmer til Rødt, men vinner samtidig stemmer fra Venstre.

SV og Sp vinner imidlertid stemmer fra begge sider, mens KrF taper til begge.

Mest sett siste uken