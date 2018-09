Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener Aps forslag om at regjeringen og kommunene skal forhandle om antall flyktninger, kan føre til økt innvandring.

– Når Arbeiderpartiet nå skal la antallet flyktninger være opp til kommunene, risikerer vi å ta imot svært mange kvoteflyktninger som skal bosettes i kommuner som ikke er i nærheten av å være gode nok på å integrere, sier næringsminister Røe Isaksen til Aftenposten.

Et sentralt punkt i Aps nye asyl- og flyktningpolitikk er at antall flyktninger som Norge tar imot, skal avgjøres etter årlige forhandlinger mellom staten og kommunene.

– Med Aps opplegg vil det uansett bli et sjansespill om hvor mange som faktisk kommer. Det vil også være en risiko for at tallene vil variere veldig fra år til år, sier han.

Leder av Aps migrasjonsutvalg, Masud Gharahkhani, avviser kritikken og sier at han har presisert at det ikke skal være tilfeldige vedtak i ulike kommunestyrer som skal avgjøre antallet flyktninger. Han sier også at tallet man kommer fram til, skal gjelde i tre-fire år for å sikre forutsigbarhet.

SIKRER FORUTSIGBARHET: - Migrasjonsutvalget har presentert løsninger som vil sikre forutsigbarhet og kontroll på innvandringen til Norge, kontrer Gharahkhani.

Mest sett siste uken