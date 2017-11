Jussprofessor mener Jensen har gjort stor skade

Jussprofessor Mads Andenæs mener finansminister Siv Jensens opptreden overfor Christine Meyer har skadet SSB, det politiske systemet og det norske samfunnet.

Christine Meyer gikk av som direktør for Statistisk sentralbyrå (SSB) natt til mandag. I forkant av dette hadde finansminister Siv Jensen (Frp) sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

– Det spiller ingen rolle hva som var grunnlaget for den erklærte mistilliten. Dersom det nå etableres at SSB-direktøren må ha tillit fra finansministeren, er vi kommet på helt galt spor. Dette åpner for alle slags former for misbruk i fremtiden, sier Andenæs til Dagens Næringsliv.

Jussprofessoren, som blant annet har forsket på statlige institusjoners uavhengighet, mener finansministeren har påført SSBs skade.

– Ja, og det norske samfunnet og det politiske system. Uavhengig statistikk er ikke et umistelig gode, det må vernes om, sier han.

Til NRK sier han at det er utøvd upassende politisk press i denne saken.

Tirsdag må Jensen forklare seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om sin håndtering av SSB-saken. Spørsmålet er om statsråden blandet seg for tett inn i omorganiseringen i den uavhengige etaten.

