Kommentatorer: Tror ikke Giske trekker seg

Adresseavisens politiske redaktør Tone Sofie Aglen tror ikke Trond Giske kommer til å trekke seg som Ap-nestleder. Hun får følge av NRKs Magnus Takvam.

– Jeg tror ikke han ville lagt seg så flat og sagt unnskyld helt uten forbehold dersom han vurderte å trekke seg. En slik beklagelse er dessuten mest effektiv dersom man ønsker tilgivelse, sier politisk redaktør Tone Sofie Aglen til NRK.

Tirsdag møtes sentralstyret i Arbeiderpartiet for å drøfte varslene mot Trond Giske. Kvelden før meddelte Ap-leder Jonas Gahr Støre at Giske er fritatt fra sitt verv på ubestemt tid.

– Det er liten tvil om at det enkleste for partiet ville vært at Giske trakk seg, men det har jeg vanskelig for å se for meg at han gjør, sier Aglen.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam mener også at Giskes uttalelser viser at han fortsatt er villig til å kjempe for sin stilling som nestleder i partiet.

Juridisk vurdering

Giske la mandag kveld ut en melding på Facebook der han blant annet skriver at han mener det har kommet fram grunnløse påstander om ham. Aglen mener denne meldingen peker i samme retning.

Giske har vært sykmeldt siden 22. desember. Overfor NTB har han avvist at han har utsatt noen for seksuell trakassering.

Fredag skrev Dagbladet at en juridisk vurdering av varslene ikke var bestilt av partikontoret, men av partiets sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen. Vurderingen konkluderte med at det kan dreie seg om trakassering, men var gjort på basis av varslernes versjon, uten Giskes tilsvar.

I avisen ble dette beskrevet som å gå bak ryggen til partisekretær Kjersti Stenseng, siden det er partikontoret og partisekretæren som skal håndtere slike saker. Overfor Klassekampen presiserer Amundsen at han står inne for egen håndtering av saken.

– Vi har overholdt våre forpliktelser overfor varslerne i tråd med partiets retningslinjer, sier han.

Ifølge Dagens Næringsliv vil partikontoret innhente nye juridiske vurderinger.

Tror Giske stiller

Flere sentrale kilder understreker at det er viktig at varslerne tas godt vare på, men også at rettssikkerheten til Giske sikres.

Hans kritikere mener alvoret i varslene er nok til at Giske mister sentralstyrets tillit tirsdag. Politikerens støttespillere tror han stiller på sentralstyremøtet. Andre mener det er uhørt hvis han er til stede på et møte som skal behandle varslinger mot ham, ifølge Dagbladet.

Aust-Agder Aps leder og sentralstyremedlem Jon Rolf Næss håper partiet kan bruke tid på behandlingen av saken.

– Trond er ikke en person som må stoppes på timen. Jeg stiller til møtet 2. januar med et åpent sinn. Dette er ikke en sort/hvitt-sak, og vi skal bruke god tid på å vurdere veien videre, sier Næss til avisen.

