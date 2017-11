KrF-toppene får krass kritikk fra sine egne i evaluering av valget

Landsstyrevedtaket som utelukker regjeringssamarbeid med Frp, pekes på som hovedårsak til KrFs svake stortingsvalg i 2017 i en intern evaluering.

– Samarbeidsvedtaket fremstår som valgkampens største utfordring ut fra bakgrunnsmaterialet, heter det i evalueringen som ble presentert på KrFs landsstyremøte fredag.

Det er ikke vedtaket i seg selv som anses som problematisk, men snarere at vedtaket sto i veien for å snakke om politikk.

– Det er nødvendig at vi i partiet først må klare å bygge en intern forståelse for at sakene er viktigere enn valg av side, uavhengig av om strategiarbeidet skulle lede til valg av side eller ikke, heter det videre i evalueringen.

Den er laget av en ressursgruppe ledet av sentralstyremedlem Hilde Ekeberg. Bakgrunnen er at partiet endte med 4,2 prosent av stemmene under årets stortingsvalg, noe som var 1,4 prosentpoeng svakere enn ved valget i 2013, og det svakeste resultatet siden andre verdenskrig.

–Tilbakemeldingene fra KrF-erne bærer preg av tydelig skuffelse over resultatet, og har dermed mest fokus på hva som ikke fungerte eller var problematisk, skriver ressursgruppa.

En av de øvrige konklusjonene er at KrF manglet en overordnet strategi som klargjorde partiets politiske prosjekt.

Ressursgruppa – som blant annet baserer seg på evalueringsskjemaer som er sendt til alle medlemmer med registrert epostadresse (ca. 13.500) – peker også på manglende troskap til planene som var lagt på forhånd, og på valg av politiske saker.

– Distrikt lå ikke i valgkampplanen, men fremstår som en fjerde valgkampsak. Dette tok fokus bort fra de øvrige sakene og ga økt oppmerksomhet til et felt som tjener Senterpartiet, heter det i evalueringen.

