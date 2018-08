«Latterlig bom-protest - hun kan gå eller sykle»

Bomprotesten til lærer Solveig Hokstad får motbør: Hun kan gå eller sykle, sier kritiker.

Trusselen om nye bomstasjoner har gjort lærer Solveig Hokstad ved Skeie skole i Hundvåg landskjent. Nå vurderer tobarnsmoren å flytte for å slippe unna bompenger på arbeidsveien på 7,2 kilometer.

- Det er trist at en skal måtte skifte jobb fordi en blir pålagt en høy utgift, sa hun til Stavanger Aftenblad, og den sterke protesten gikk landet rundt.

Nå møter hun motbør av jurist, forfatter og tidligere aksjemillionær Asbjørn Lauvstad.

JURIST OG FORFATTER: Den tidligere aksjespekulanten Asbjørn Lauvstad

- Den unge dama det her dreier seg om kan gå på litt over en time til jobben, eller eventuelt sykle på under halvparten av den tida. Det er etter mitt syn latterlig å fremstille det slik at hun er nødt til å bruke privatbil, skriver Lauvstad.

Bompengeopprøret var tema for NRK Debatten torsdag. På Nord-Jæren kommer snart 38 nye bomstasjoner, og lederen for aksjonskomiteen Alexandra Lind frykter for familieøkonomien.

Den tidligere landskjente aksjeinvestoren og senere NAV-medarbeideren Asbjørn Lauvstad har lite medfølelse for klageropene.

- Da jeg studerte jus for ca 25 år siden gikk jeg 6 kilometer hver vei på forelesninger i fire år. I en alder av nesten 70 syklet jeg cirka 12 kilometer hver vei til jobb hele året i flere år, skriver Laustad på Facebook.

Men læreren på Jæren er ikke alene. I Kristiansand vurderer Randi Erlandsen å flytte etter at bompengene nesten blir doblet til 18.000 kroner årlig.

- Jeg har vurdert å flytte, men hadde ikke trodd det skulle bli fremprovosert av bompenger. Men det gjør det kanksje nå, sier Erlandsen til Fædrelandsvennen.

Hva mener du? Er du enig med Asjørn Laustad i at folk som bor syv kilometer fra jobb heller kan sykle eller gå, i stedet for å flytte fra bompengene?

