MDG-toppene svidde av nesten 700.000 kroner på disse prikkene - men malingen holder ikke mål

– Denne malingen er ikke egnet for asfalt, avslører malerfirmaet som utførte jobben for byrådet.

Bymiljøetaten i Oslo, som er underlagt miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), har brukt nærmere 700.000 kroner på å male 2000 prikker på asfalten i to gater i sentrum av byen.

Prikkene er et av tiltakene som erstatter gateparkeringen i hovestaden. Ifølge Oslo kommune er tanken at «dette skaper et skille slik at bilførerne kjører mer forsiktig», og at «prikkene vil føre til at gatene oppleves som et annet rom».

Malejobben, i Øvre Slottgate og Kjeld Stubs gate, ble utført i sommer. Men allerede nå er flere av de fargerike prikkene slitt bort. Selskapet som har utført oppdraget, avslører dessuten at malingen ikke holder mål.

PRIKKEDØD: Etter kun fire måneder er flere av de malte prikkene allerede borte. Totalt har byrådet malt 2000 prikker i to gater i Oslo sentrum.



Uegnet på asfalt



– Vi har brukt en Jotun akrylmaling for mur, opplyser daglig leder Geir Kristiansen i Regnbuen Malermesterbedrift til Nettavisen.

Kristiansen forteller at malingen, som er en veggmaling, er brukt etter Bymiljøetatens ønske.

FARGERIKE PRIKKER: Tanken er at dette skaper et skille slik at bilførerne kjører mer forsiktig, ifølge Oslo kommune.

– Er dette en maling som egner seg på asfalt?

– I utgangspunktet ikke. Det er ikke noe produsenten vil gå god for. Varigheten er også et usikkert moment. Det er ikke en type egnet maling for asfalt rett og slett, sier han, og forteller at de aldri ville ha anbefalt denne malingen.

Overså svakhet



I avtalen som er inngått har malerfirmaet uansett sikret seg mot eventuelle reklamasjoner fra kommunen.

«Leverandøren gir ingen garanti på varighet og kvalitet for produktet beskrevet i kravspesifikasjonen», står det i rammeavtalen som Nettavisen har fått innsyn i.

Totalt mottok kommunen tre tilbud på oppdraget, og det billigste ble valgt. Denne avtalen har en pris på 845.000 kroner. Av dette utgjør prikkene rundt 80 prosent av kontraktsummen, får Nettavisen opplyst. I tillegg til prikkene, ble blant annet fortau helmalt av det samme firmaet.

– Ikke egnet til å gå på



– Hvor lang holdbarhet vil du anslå at malingen har? Forsvinner den i vinter?

– På de stedene det bare er gangtrafikk, så kan det holde i flere år. Men det er klart at dersom det kjører biler over med piggdekk, og du har dreiemoment oppå prikkene, så vil de fortere bli slitt bort, sier Kristiansen.

Malingsprodusenten Jotun opplyser til Nettavisen at malingen som er brukt altså er en veggmaling. Den ikke er beregnet for å gå på.

Regnbuen Malermesterbedriften har også opsjon på å male flere gater i Oslo. Avtalen har en varighet på to år.

– Det har vært et morsomt oppdrag. Det er litt utenom det vanlige, legger Kristiansen til.

FORSVARER PRIKKENE: MDG-byrådene Hanna Marcussen (t.h.) og Lan Marie Nguyen Berg fjerner hundrevis av parkeringsplasser i Oslo sentrum, og vil i stedet ha mer byliv i gatene. Prikkene er ett av tiltakene Marcussen forsvarer.



Marcussen: – Dette viser prikkene



Selv om Nguyen Berg er øverste sjef for Bymiljøetaten, er det Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), som har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet «Bilfritt byliv», som prikkene er en del av.

Marcussen forsvarer pengebruken, til tross for den dårlige holdbarheten.

– Hvordan kan Oslo kommune bruke nesten 700.000 kroner på tiltak som ikke holder mål?

– Vi har oppnådd det målet vi ønsket, nemlig å teste ut hva som skjer hvis vi maler noen gatestrekk i Oslo. I sommer har vi hatt flere pilotprosjekter, der vi har testet ut forskjellige løsninger som kan gi mer byliv og gjøre gatene hyggeligere for folk å oppholde seg i de områdene hvor parkeringsplassene er frigjort, sier Marcussen til Nettavisen.

MALTE PRIKK: Byråd Hanna Marcussen malte selv én prikk da hun hadde besøk Stockholms trafikkbyråd Daniel Hellde i juli.



– Hva er poenget med disse prikkene?

– Prikkene viser at dette ikke lenger er en vanlig bilvei, men et område hvor folk kan oppholde seg også ute i gata. Dette er et velkjent virkemiddel for å markere at det skjer noe i et område, før man eventuelt bygger om gata permanent til gågate, sier byråden.

Men hun har kanskje ikke lykkes helt. For de gangene Nettavisen har vært i Øvre Slottsgate, har det vært en jevn trafikk av varebiler og lastebiler i gaten.

Selv viser Marcussen til at flertallet av Oslos befolkning støtter arbeidet med å gjøre Oslo sentrum mest mulig bilfritt.

– Da er det viktig at vi ikke bare kommer med en ferdig utviklet løsning, men prøver ut forskjellige tiltak i dialog med de som bruker sentrum. I 2017 har vi derfor prøvd ut forskjellige tiltak rundt om i byen, blant annet med å sette ut benker, kunstinstallasjoner, blomsterkasser, flerbruksmøbler, parkletts og så videre, sier hun.

STØYFULLE OMGIVELSER: Reporter Jørgen Berge tester utekontoret i Øvre Slottsgate i Oslo sentrum.



Utekontor til en halv million



I tillegg til prikkene har det rødgrønne byrådet etablert utekontorer i de samme gatene. Totalt er det etablert to slike kontorer, som totalt har kostet 550.000 kroner.

Utekontoret, som er bygget i massivt tre, har tak men ingen vegger. Det er utstyrt med stikkontakter, egne USB-uttak og et trådløst nettverk.

For halvannen uke siden testet Nettavisen ett av utekontorene. Det ble en kald og støyfull arbeidsdag.

Nettavisen har også spurt om en kommentar til saken fra byråd Lan Marie Nguyen Berg, men ble da henvist til MDG-kollega Hanne Marcussen.



