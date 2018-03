Moxnes vil kjøre brøytebil i Stortinget

Promotion med annonselenker Vårsalg Boozt

Rødts mistillitsforslag bidro til Listhaugs fall og inspirerte kampanjen som ga 17 millioner til Leger Uten Grenser. Uka har vært god for Bjørnar Moxnes.

– Vi vil forandre Norge og norsk politikk. Det er derfor vi holder på, sier Rødt-lederen til NTB.

Nå snakkes det i Rødt om «domino-parlamentarisme» eller «brøytebil-parlamentarisme». Det handler om brøyte vei eller få dominobrikkene til å falle gjennom freidige og ukonvensjonelle forslag og utspill fra Stortingets talerstol.

Ferskingen Moxnes mener det gir uttelling.

– Stortinget er en talerstol som folk legger merke til. Når vi sier noe der, så når det ut i landet, sier han.

Mistillit

Daddelvedtak. Altså den sterkeste kritikken Stortinget kan uttrykke overfor en statsråd uten å ty til mistillit. Det var det de etablerte opposisjonspartiene i utgangspunktet samlet seg om i tilfellet Sylvi Listhaug.

Men Rødt ville gå lenger og insisterte på mistillitsforslag. Og formuleringen var like enkel som tydelig: «Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har ikke Stortingets tillit.»

– Vi hadde kontakt med andre partier i forkant, men de var lunkne. Derfor gjorde vi det alene, sier Moxnes.

– Voldsomt press

Han erkjenner at framgangsmåten var ukonvensjonell.

– Det var nok ikke helt i tråd med hvordan de andre partiene har jobbet på Stortinget tidligere. Men vi kjente et voldsomt press fra folk på utsiden, sier Rødt-lederen.

– Det var liten tvil om at Listhaug manglet tillit. Spørsmålet var om de andre partiene turte å felle henne, fortsetter han.

Også da Rødt snakket om mistillit mot stortingspresidenten ble det murring blant Løvebakkens mange formalister. Regelverket åpner jo ikke for slikt.

– Vi har jo ikke så lang fartstid her inne, men Olemic Thommessen endte jo med å gå av da – uten at vi skal ta hele æren for det.

BRØYTEBIL: Brøytebil- eller dominoparlamentarisme, kaller Rødt-leder Bjørnar Moxnes strategien som partiet mener har gitt gjennomslag etter et halvt år på Stortinget.

Vil vokse

Et gjennomsnitt på 3,4 prosent på de åtte først publiserte landsmålingene i mars er ifølge nettstedet Pollofpolls det sterkeste resultat for Rødt noensinne.

– Det siste halvåret har vist at valget var mer enn et blaff for Rødt. Men for å vokse videre må vi knuse noen seiglivede myter. Vi er mer enn et protestparti, sier Moxnes.

Rødt har i mange år inntatt rollen som norsk politikks rufsete vaktbikkje. Men Moxnes er lavmælt, velkledd og velformulert. Han vil helst ikke framstå som en rabulist.

– Vi vil danne allianser, søke flertall og oppnå gjennomslag, sier han.

Læregutt

Etter et halvt år på Stortinget og en svært begivenhetsrik uke mener Moxnes at det går bedre enn fryktet.

– Jeg var forberedt på å gå rundt her som en læregutt i fire år og knapt skjønne noe. Og det har vært mye rusling i tunnelene under Stortinget, men vi har da fått en del gjennomslag og dessuten felt Sylvi Listhaug. Det så jeg ikke for meg, sier han.

Tiltak som skal øke organisasjonsgraden og markering av hundreårsjubileet for utvidelsen av allmenn stemmerett til også å gjelde dem som fikk fattigstøtte, er blant Rødts gjennomslag.

Skjerpede regler for innleie av arbeidskraft og krav om profittfrie private barnehager er blant andre saker Moxnes trekker fram.

– Vi har ikke satt verden på hodet, men det er en god start, sier han.

(©NTB)

Mest sett siste uken