Navarsete kan være utsatt for noe straffbart

– Politiet er bedre egnet til å etterforske saken enn Senterpartiets generalsekretær, mener ekspert.

Foreløpig har ingen av de ti som var på hyttetur innrømmet å ha sendt en grov, seksualisert melding til tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete (59).

«Vi har lyst på fitta di», het det i meldingen som en lørdagsnatt i februar 2016 tikket inn på Navarsetes Messenger-konto.

Meldingen ble sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær for Senterpartiet, Morten Søberg, som skal ha forlatt telefonen.

Les også: Liv Signe Navarsete: - Dette er dårlig kameratskap

Eksperter Nettavisen har snakket med, mener det Navarsete ble utsatt for kan være en straffbar handling.

– Sendingen av meldingen kan antakelig rammes av straffeloven paragraf 266, som fasetter straff for plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd, og rammer folk som på annen måte krenker en annens fred, i dette tilfelle kravet på sinnsro, skriver advokat Per Danielsen i en E-post til Nettavisen. Danielsen er kjent for å ha jobbet med flere injuriesaker.

I straffelovens paragraf 266 heter det at: «Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil to år».

Kan være seksuallovbrudd

Danielsen får støtte av medierettsadvokat Jon Wessel-Aas ved Bing Hodneland.

– Man har også straffebestemmelser i kapittelet om seksuallovbrudd som går på seksuell krenkede atferd uten samtykke, sier Wessel-Aas til Nettavisen.

Dersom handlingene skal vurderes strafferettslig, er den mest aktuelle bestemmelsen straffelovens paragraf 298 om seksuelt krenkende atferd, påpeker han.

Strafferammen her er bot eller fengsel inntil et år.

Fakta: Disse var på Sp-hytteturen:

Sp-nestleder Ola Borten Moe

Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes

Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram

Spesialrådgiver i Sp i Nord-Trøndelag, Jostein Grande

Fylkessekretær i Nord-Trøndelag Sp, Rune Hjulstad

Tidligere statssekretær for Sp, Morten Søberg

Tidligere statssekretær for Sp, Erlend Fuglum

Fylkesråd for samferdsel og miljø i Nord-Trøndelag, Tomas Iver Hallem

Mann uten tilknytning til Senterpartiet

Mann uten tilknytning til Senterpartiet

Advokatene legger til grunn at saken er slik den er blitt fremstilt i media.

– Objektivt sett så er en slik melding krenkende, og den er sendt overfor noen som ikke har samtykket til det, fortsetter advokaten.

Wessel-Aas påpeker at det er også finnes en bestemmelse som gjør det straffbart å bruke en annens identitet for å sende en slik melding.

– En slik bestemmelse vil absolutt kunne ramme her, så lenge det ikke har vært samtykke til det, sier Wessel-Aas.

Han påpeker at den fornærmede da er den som eier telefonen.

– Politiet er bedre egnet



Advokat Danielsen mener den tidligere Sp-lederen også kan kreve oppreisningserstatning i medhold av skadeserstatningsloven.

– En politianmeldelse kan bringe klarhet i hva som konkret har skjedd, dersom etterforskning iverksettes. Det skal ikke lyves i avhør. Det er i seg selv straffbart. Senterpartiets generalsekretær, som nå undersøker saken, synes ikke like godt egnet til etterforskning. Han er mellom barken og veden, og er antakelig inhabil i forhold til flere impliserte. Politiet er bedre egnet, fortsetter Danielsen.

Han mener en rettssak enda lettere kan bringe klarhet i hva som konkret har skjedd.

UKJENT AVSENDER: Sp-politiker og tidligere partileder Liv Signe Navarsete varslet for to år siden om en svært sjikanerende melding fra en partifelle. Men hvem som sendte den, er ukjent.



– Selv garvede politikere vil ha problemer med å ikke fortelle riktig faktum for dommere, uavhengig av om saken går i straffeprosessuelle eller sivile former, altså uavhengig av om det er straffesak eller i sak der det bare kreves oppreisning for tort og svie, skriver han.

Les også: Sp-gutta på tur etter skandalemelding: - Avsenderen bør stå fram

Det at ingen har stått frem og tatt på seg skylden for å ha sendt den grove meldingen kan by på problemer for en eventuell etterforskning, men ikke nødvendigvis, påpeker Jon Wessel-Aas.

– Hvis det er ingen som tilstår og ingen vil forklare seg, så kan man ikke uten videre straffe alle. Da må man kunne bevise at alle har medvirket til det. Hvis dette mot formodning skulle blitt en straffesak med etterforskning, så ville jeg gå ut ifra en del av disse folkene sprekker og får den skyldige til å stå fram, sier han.

Mest sett siste uken