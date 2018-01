Pelsdyrnæringen skal avvikles

Regjeringen vil foreta en styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen 2025, går det fram av den nye regjeringsplattformen.

– Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter fram til årsskiftet 2024/2025, heter det i den såkalte Jeløya-plattformen.

– Jeg tror ikke vi hadde fått gjennomslag for en avvikling av pelsnæringen utenfor regjering, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Det er helt fantastisk at Venstre har vist evne og vilje til å prioritere hensynet til de aller svakeste – pelsdyr som lider i trange bur. NOAH har kjempet i 28 år for dette, og vi er utrolig glade for at politikerne endelig hører på veterinærfaglig råd og opinionen i denne saken, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

Både Erna Solberg og Siv Jensen sier til NTB at avviklingen av pelsdyrnæringen var en av de vanskeligste sakene for dem å svelge.

Kompensasjonsordningen for dem som driver med pelsdyr, skal utredes og klargjøres i løpet av 2018, ifølge regjeringen. (©NTB)

