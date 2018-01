Slik reagerer stortingspartiene på den nye regjeringsplattformen

– Jeg frykter fire nye år med brun vekst og uansvarlig oljesatsing, sier MDG-talsperson Rasmus Hansson, etter at Venstre sa ja til å danne regjering.

Hansson mener oljepolitikken er nøkkelen, og Venstres sjanse til å vise om de virkelig er et miljøpart.

– Vi trenger ikke enda en skryteliste med enkelttiltak i en samlet sett brun vekst og uansvarlig oljesatsing. Regjeringsavtalen vil vise om Venstre er et grønt parti – eller en turkis versjon av Høyre, sier han til NTB.

– For i fire år som støtteparti har Venstre gradvis blitt til et Lille-Høyre, legger han til.

Venstre sa søndag ja til å gå inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet.

LES MER: Dette har partiene blitt enige om





Rødt: - Bare bløff

Rødt-leder Moxnes mener det bare var bløff at Frp og Venstre var valgmotstandere.

– Dette viser at Frp og Venstre er mye likere enn de later som, sier Moxnes etter at Venstre sier ja til regjeringsdeltakelse.

Moxnes mener at Venstre nå viser sitt sanne ansikt etter at de søndag sa ja til å gå inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet.

RØDT: – De eneste vennene Venstre og Fremskrittspartiet egentlig har til felles, er middelaldrende menn på Oslo Vest, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Som regjeringspartnere vil Venstre og Frp få fram det verste i hverandre. At de framsto som hovedmotstandere under valgkampen var bare bløff. Skreller man av retorikken fra valgkampen, er de begge partier for de få, ikke de mange, sier stortingsrepresentanten til NTB.

– Jeg frykter Venstre vil vise seg fra sin mest fagforeningsfiendtlige side, mens Frp i enda større grad vil føre en politikk for den økonomiske eliten. På viktige områder er ikke dette et skritt mot sentrum, tvert imot. For arbeidsfolk, syke og ledige frykter jeg vi nå vil se en mer ytterliggående regjering, fortsetter han.

Ifølge Moxnes blir dette en regjering med stort sprik i velgere.

– De eneste vennene disse partiene egentlig har til felles, er middelaldrende menn på Oslo Vest, avslutter han.

SV: - Mest høyrevridde regjeringa siden krigen

Kirsti Bergstø, fungerende partileder i SV, mener den nye regjeringserklæringen viser at Venstre har sviktet miljøsaken og «angriper velferd for alle».

- Den mest høyrevridde regjeringa siden krigen har blitt mer høyrevridd. Satmdiig som det er esvært mange tomme og uforpliktende formuleringer. Dette er en regjering for de få, ikke for de mange, sier Bergstø til Nettavisen, og fortsetter:

- Her legger Venstre opp til kommersialisering av omsorg, de vil behovsprøve velferd, som vil føre til at folk blir fanget i fattigdom og dermed vil øke forskjellene.

IKKE FORNØYD: Kirsti Bergstø mener Venstre har solgt seg billig.

At Lofoten og andre områder blir fredet, skulle bare mangle, mener Bergstø, som legger til at hun synes «Venstre har solgt seg billig».

- Heldigvis er denne regjeringen avhengig av støtte i stortinget for å få gjennomslag for sin politikk, men det kan det virke som de har glemt der ute på Jeløya. Vi vil invitere opposisjonen, som utgjør flertallet, til å samle oss mot de usosiale forslagene.

SP: - Får frem det verste i hverandre

Distriktet og vanlige folk blir taperne når Frp, Venstre og Høyre danner regjering sammen, mener Senterpartiet.

– Dette er tre partier som får fram det verste i hverandre. Det er i møte mellom disse partiene at vi har fått sentraliseringen i politiet, kommunetvangsreformen og en regionreform som ingen ønsker. Det er mer av denne typen sentraliserende politikk som nå kommer til å bli resultatet, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

– Dette er tre partier som får fram det verste i hverandre, sier SP-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han påpeker at når de tre har forhandlet tidligere, har det resultert i plastposeavgift, flyseteavgift, sukkeravgift og økte avgifter for norsk turistnæring.

Vedum mener regjeringsplattformen også vil føre til økte forskjeller i samfunnet.

– Dette vil også være den mest EU-vennlige regjeringen vi har hatt noen gang. Noen få vil tjene på den nye regjeringen, men kostnadene og konsekvensene vil vanlige folk bære, sier han.

AP: Forskjellene øker med «tre høyrepartier»

Ap-leder Jonas Gahr Støre gratulerer «tre høyrepartier» med enighet, men sier den vil føre til større forskjeller. Han er særlig bekymret for arbeidslivet.

– Jeg vil gratulere Høyre, Frp og Venstre med å ha kommet fram til enighet om en regjeringsplattform, sier Arbeiderparti-lederen.

Støre er riktignok glad for signalene om flere politifolk og økt pappaperm, men mener ellers plattformen har mange uforpliktende formuleringer. Han er kritisk til hovedretningen.

– Det er tydelig at det er tre høyrepartier som her har blitt enige om en samfunnsutvikling i retning av fortsatte skattekutt, mer konkurranse og privatisering på flere velferdsområder og svekkede rettigheter for arbeidstakere, sier Støre.

JONAS GAHR STØRE er spesielt bekymret for arbeidslivspolitikken under den blågrønne regjeringen.

Støre er særlig bekymret for arbeidslivspolitikken, med låsing av fagforeningsfradraget og av statens andel i AFP-ordningen, fortsatt midlertidighet og mer jobbing på søndager.

– Plattformen inneholder heller ingen ny næringspolitikk, og det er for lite målrettet satsing på havnæringene og helsenæringer der Norge har gode muligheter til å skape flere jobber, mener Støre.

KrF: - Lite forpliktende

– Regjeringsplattformen er lite forpliktende, sier KrF-leder Knut Arild Hareide om erklæringen som ble lagt fram av Høyre, Frp og Venstre.

Da regjeringspartiene Venstre, Høyre og Frp la fram sin regjeringsplattform søndag, prioriterte lederen i det borgerlige samarbeidspartiet KrF annerledes. Han var på skitur i stedet.

– Jeg må være ærlig å si at jeg gjorde det ja, sier Knut Arild Hareide til NTB.

Men han har likevel fått med seg hva den nye regjeringen har lagt fram som sine viktigste saker fremover.

– Det som er avgjørende for at samarbeidet skal lykkes, er de konkrete sakene og prioriteringene fremover. Jeg tror ikke dette er dagen som avgjør norsk politikk de neste fire årene, sier KrF-lederen.

SKITUR: Da regjeringspartiene la frem regjeringsplattformen, var KrF-leder Knut Arild Hareide på skitur.

Hareide sier partiet ville prioritert annerledes i flere av sakene som var med i regjeringserklæringen, som ble lagt fram av Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) på Jeløya i Østfold. En regjeringserklæring som også bli ansett som en invitasjon til Hareides parti.

– Jeg tenker at noen deler ser vi positivt på, mens andre deler er negative. Noe som var forventet. Vi får ikke alle svarene i dag, sier en litt kryptisk Hareide.

En historisk beslutning ble tatt da Venstre sa ja til å danne regjering med Høyre og Frp. For fire år siden sto KrF, sammen med Venstre, utenfor regjeringen. Nå er KrF alene utenfor.

– Det er et strategisk valg Venstre må få lov å ta, og med tanke på den omleggingen Venstre har, så er det ikke overraskende. Akkurat som KrF får ta sitt strategiske valg, uten at man skal stille seg til doms over det, sier Hareide.

Mest sett siste uken