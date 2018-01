Statssekretær Torkil Åmland i 1994: - Djevelen påvirker styringen av Norge

Den nye statssekretæren til Sylvi Listhaug mente at verdens politikere vil jobbe i skjul for en ny, antikristelig verdensorden.

– Dette er en bok som er 24 år gammel og skrevet da jeg var ung og radikal. Jeg tror selvsagt ikke på dette lengre, sier Torkil Åmland (Frp) til Nettavisen, om boken «Reformasjon – Guds plan for Norge».

Djevelen har fått påvirke styringen av samfunnet, homofili er synd og abort er «ikke noe annet enn mord». EU er en del av Anti-Krists jobb for å bryte ned grensene mellom nasjonene og den globale økonomien innebærer makt til Djevelen.

Det er noe av innholdet i boken som Sylvi Listhaugs nye statssekretær skrev i 1994.

Du kan lese boken her.

Tok oppgjør

Boken ble skrevet i tiden Åmland var medlem av den kristne frimenigheten Levende ord, som han meldte seg ut av i 2008.

- Med det tok jeg også et oppgjør med tankegodset jeg forfektet i boken. Verden har gått videre, og det har også jeg gjort. Jeg tror de fleste her i verden endrer syn fra de er unge og radikale til de blir voksne, sier han.

RADIKAL BOK: Torkil Åmland tar avstand fra innholdet i Reformasjon fra 1994, som han skrev da han var medlem i menigheten Levende ord.

Han får støtte fra sin nye sjef, justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Torkil er en dyktig fyr som gjør en god jobb. Denne boken ble skrevet for nært et kvart århundre siden, og han har sagt til meg at han har et helt annet tankesett. Det må være greit å endre meninger og tro over et helt liv. Det er jeg sikker på at de fleste gjør, sier hun til Nettavisen.

Mente politikere jobber for djevelen i skjul

I boken kommenteres det utførlig om politikk. Åmdal skrev at djevelen vil i den siste tid bygge opp et imperium som dekker hele jorden.

I denne perioden vil jordens ledende politikere «inngå en pakt og gjøre seg ett med dette okkulte, satanistiske systemet. Åmland skrev at det betyr at politikerne «i det skjulte vil ha inngått en pakt for å arbeide for en ny, antikristelig verdensorden».

PR-ekspert Håkon Schrøder i HBspr sier at denne saken er et godt eksempel på det som er irriterende med politikken.

- Man blir hele tiden konfrontert med hva man har gjort og ment tidligere i livet. Det er ikke dermed sagt at Torkil Åmland er et dårlig menneske, selv om han hadde rare meninger for 25 år siden, sier han til Nettavisen.

Schrøder var rådgiver for Idar Vollvik i årene han eide Chess.

– Djevelen ligger i fortiden, og det er nettopp det han får oppleve her. Det er kommet en dommedagsprofet inn i justisdepartementet. Det er det som er «casen» her. Jeg håper virkelig at han har forandret seg på disse årene, fortsetter PR-rådgiveren, og viser til at det så langt har gått bra for statssekretæren.

For kristne verdier

Åmland har en lang bakgrunn som Frp-politiker. Han var statssekretær for arbeids- og sosialminister Robert Eriksson fra 2013 til og med 2015, og er politisk nestleder i Hordaland Frp.

Han meldte seg inn i Frp i 1999, altså fem år etter utgivelsen av boken. Han var på tredjeplass på Frps Stortingsliste for Hordaland i 2017, hvor han gikk til valg på «en streng og rettferdig innvandringspolitikk» og forsvar av kristne verdier. Han tapte plassen etter en veldig dramatisk opptelling.

- Kristne verdier som nestekjærlighet, tilgivelse, familieverdier og ikke minst frihet er viktige for meg, sier han til Nettavisen.

- Kristendommens svar på islamisme

Karl-Fredrik Tangen, høyskolelektor ved Høyskolen Kristinia la ut utdrag fra boken på sin Facebook-side tirsdag. Han sier han ble nysgjerrig etter å ha lest en artikkel om de nye statssekretærene, og valgte derfor å sjekke utdanningsbakgrunnen til de ferske embetsverkene.

– Gjennomgangen avslørte at det er stort sett er statsvitere og økonomer som har fått jobbene. Jeg la også merke til at mange fra Frp har gått på BI. Midt iblant dem var det også en historiker – Torkil Åmland. Jeg fant så boken han hadde skrevet, forteller han.

Tangen er selv utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Oslo. Han underviser i forbrukersosiologi, kommunikasjon, PR, metode og medier. Han understreker at boken er gammel, og meningsuniverset har ikke så mye gjennomslag i Norge.

– Det er kristendommens svar på beinhard islamisme, sier Tangen.

