Stenseng avkrefter VG-oppslag om «fabrikkert» notat

- Ingen formening om innholdet, sier hun til Nettavisen.

VG slo i går kveld feilaktig opp at det interne notatet Nettavisen har publisert i Giske-saken «må være fabrikkert».

VG skriver at det er partisekretær Kjersti Stenseng som har sagt dette til avisen. Til Nettavisen avkrefter nå Stenseng dette, og presiserer:

- Det jeg sa til VG var at om Nettavisen omtaler dette som et «partidokument», så måtte det være fabrikkert. Når Nettavisen nå kaller det et «internt notat», har jeg ingen formening om innholdet i det, sier Kjersti Stenseng til Nettavisen.

Stenseng ble altså først konfrontert med betegnelsen «partidokument» av VG.

Nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen bekrefter at det interne dokumentet først ble omtalt som et «partidokument», men at det så ble rettet til «internt dokument».

- Hva som er forskjellen på et «partidokument» og «internt dokument» er kanskje vanskelig å si for utenforstående, men uansett er det intet grunnlag for å si at det er «fabrikkert». Det er et ekte notat utformet av ekte Arbeiderparti-folk, sier Erik Stephansen.

I VGs sak skriver avisen at en av varlserne overfor VG har sagt hun ikke kjenner seg i notatet. Personen er anonymisert av VG.

- Vi har fått vite at det er et sammendrag. Det er ingen detaljer som gir et verre bilde som er utelatt. Notatet gir et riktig bilde, men vi vet at det er enkelte detaljer som er utelatt, sier Stephansen.

