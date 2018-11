Tar et knusende oppgjør med Kristelig Folkeparti

Den kjente professoren og samfunnsøkonomen Knut Anton Mork mener at landet er tjent med at Kristelig Folkeparti oppløses.

- KrF er blitt et parti med store indre motsetninger og med større fordommer enn visjoner. Heller enn å forsøke å berge stumpene mener jeg derfor at Norge vil være best tjent med at fredagens landsmøte oppløser hele partiet, skriver Mork i et knusende oppgjør med sitt gamle parti.

Les saken på Dagens Næringsliv (bak betalingsmur): Hvor salig er den lille flokk?

Dagen før skjebnemøtet er stillingen 99-90 til fordel for de «blå» som vil trosse partilederens anbefaling og gå inn i den borgerlige regjeringen.

Fakta: Fakta om delegater til KrFs landsmøte

Alle delegater er klare til det ekstraordinære landsmøtet 2. november der KrF skal velge om partiet skal samarbeide til høyre, venstre eller fortsette som opposisjonsparti. * 83 av delegatene sier ja til et samarbeid med Ap og Sp. * 79 delegater vil starte sonderinger med dagens regjering. * 29 ønsker primært å bli i opposisjon. 21 av disse har høyresiden som sekundærvalg, mens 7 har venstresiden. 1 er usikker. * I alt har høyresiden dermed 99 delegater, mens venstresiden har 90. * Sentralstyret sender 11 delegater: 5 venstre, 5 høyre, mens 1 vil fortsette i opposisjon, men sekundært vil stemme høyre * Stortingsgruppen sender 4 delegater: 2 venstre, 1 høyre, mens 1 vil fortsette i opposisjon, men sekundært stemme høyre. * KrFU sender 12 delegater: 5 venstre, 7 høyre. * KrF Kvinner sender 12 delegater: 3 venstre, 3 høyre, mens 6 vil forbli i opposisjon. Av disse vil 3 sekundært stemme høyre og 3 venstre. * Rogaland sender 16 delegater: 1 venstre, 12 høyre, mens 3 ifølge NRK vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme høyre * Buskerud sender 6 delegater: 4 venstre, 2 høyre. * Hedmark sender 6 delegater: 4 venstre, 1 høyre. 1 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme høyre. * Finnmark sender 4 delegater: Alle 4 venstre. * Oppland sender 6 delegater: 5 venstre, mens 1 vil forbli i opposisjon. Denne vil sekundært stemme blått. * Telemark sender 6 delegater: 2 venstre, 2 høyre. 2 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme på hver sin fløy. * Agder sender 18 delegater. 4 venstre, 9 høyre, mens 5 vil forbli i opposisjon. Av disse vil 1 sekundært stemme venstre, mens 4 vil stemme høyre. * Hordaland sender 14 delegater. 5 venstre, 8 høyre, mens 1 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme blått. * Sogn og Fjordane sender 7 delegater. 4 venstre, 3 høyre. * Møre og Romsdal sender 12 delegater. 4 venstre, 4 høyre og 4 som vil forbli i opposisjon. Av disse vil 2 sekundert stemme høyre og 1 venstre, mens den siste ikke har bestemt seg. * Trøndelag sender 13 delegater. 11 venstre, 2 høyre. * Troms sender 6 delegater. 3 venstre, 3 høyre. * Nordland sender 6 delegater. 4 venstre, 1 høyre. 1 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme høyre. * Akershus sender 9 delegater. 5 venstre, 4 høyre. * Vestfold sender 7 delegater. 3 venstre, 4 høyre. * Oslo sender 7 delegater. 3 venstre, 4 høyre. * Østfold sender 8 delegater. 2 røde, 3 blå. 3 vil bli i opposisjon der 1 sekundert stemmer høyre og 2 stemmer venstre.

Nye galluptall viser at det kortvarige oppsvinget i oppmerksomhet om partiet ikke har ført KrF over sperregrensen. Den siste målingen gir historisk lave 3,0 prosent og bare to mandater på Stortinget.

Knut Anton Mork er en av landets mest kjente makroøkonomer. I 19 år var han sjeføkonomi i Handelsbanken, i tillegg til en lang akademisk karriere som professor og forfatter av lærebøker, blant annet på Handelshøyskolen BI og nå NTNU.

Nå tar han et knusende oppgjør med sitt gamle parti på kronikkplass i Dagens Næringsliv:

- Lettvinte påstander om at politiske motstandere har «andre verdier», «et annet menneskesyn», at de ønsker et «sorteringssamfunn» eller «et kaldere samfunn», vitner mer om mangel på rasjonelle argumenter enn om etisk engasjement, skriver Mork og minner om lignelsen i Bibelen om den selvgode fariseeren i Lukasevangeliet.





Uklare kristne verdier

Hovedpoenget til professor Knut Anton Mork er at såkalte kristne verdier er så abstrakte at de ikke gir en god veiledning til hva man skal mene om konkrete, politiske saker.

Et eksempel er økonomi: - Selv om vi kan ønske vekst og velstand som kan komme alle til gode, sier kristen etikk fint lite om beste vei dit går gjennom frie markeder eller sterk statlig styring, skriver han.

- Kristelig Folkeparti er i krise. Velgerflukt og indre uenighet truer med å knuse partiet. Som tidligere KrF-er håper jeg slike krefter vil lykkes.

Knut Anton Mork ledet for øvrig det såkalte Mork-utvalget, som rådet Norges Bank til ha en større aksjeandel i Oljefondet.

