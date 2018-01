Venstre, Frp og Høyre skal ha blitt enige om å stramme inn familiepolitikken mot å øke antall kvoteflyktninger, ifølge VG.

Fredag ettermiddag får VG bekreftet at Høyre, Venstre og Frp er nær enighet om innvandringspolitikken, som har vært den aller mest krevende enkeltsaken i regjeringsforhandlingene på Jeløy.

Det som overfor VG omtales som en balansert løsning, skal ha to hovedgrep:

* En betydelig innstramning av familieinnvandringen, og dermed gjennomslag for Frps hovedkrav.

* Samtidig skal Venstre ha fått gjennomslag for sitt krav om at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger, som er en kontrollert henting av flyktninger i samarbeid med FNs høykommissær.

Venstre ønsket å ta imot 3.000 flere kvoteflyktninger i sitt budsjettopplegg høsten 2017. I budsjettforhandlingene med Frp og Høyre fikk Venstre og KrF gjennomslag for å øke den norske kvoten med 1000 personer til 2120 kvoteflyktninger i 2018.

Fremskrittspartiet har for sin del programfestet at familieinnvandring begrenses til ektefelle over 24 år og barn under 18 år, og at familieinnvandrere ikke skal ha rett til egen familieinnvandring senere.

VG er ikke kjent med hvor mange kvoteflyktninger eller hvilke innstramninger som partiene er i ferd med å bli enige om, men opplyser at kildene sier at de har funnet en balanse mellom disse interessene.

De tre borgerlige partienes organer satt fredag i beredskap for å kunne møte på kort varsel for å ta stilling til en eventuell ny regjeringsplattform, får NTB bekreftet. Søndag antydes som et sannsynlig tidspunkt.

