- Bójka z 1996 roku nie przeszkodzi mi być dobrym ministrem sprawiedliwości

- Jestem pewien, że mógłbym wykonać świetna robotę, mówi Sandberg.

Wiceprzewodniczący Partii Postępu (Frp) Per Sandberg jest mocnym kandydatem na przejęcie po Sylvi Listhaug stanowiska ministra sprawiedliwości w rządzie Erny Solberg. Polityk wciąż nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, czy obejmie tę funkcję po swojej partyjnej koleżance.

Sandberg jest aktualnie pełniącym obowiązki ministra sprawiedliwości oraz „pełnoetatowym”, urzędującym ministrem rybołówstwa.

Przeczytaj także: Sylvi Listhaug (Frp) odchodzi ze stanowiska ministra sprawiedliwości

- Mocno się zastanawiam nad objęciem funkcji ministra sprawiedliwości na stałe, wyjawił dzisiaj Sandberg w porannym „Kwadransie politycznym” telewizji NRK.

- Bardzo się cieszę, że premier obdarzyła mnie zaufaniem. Jestem pewien, że mógłbym wykonać naprawdę świetną pracę jako minister sprawiedliwości, dodał.

Polub naszą stronę na Facebooku -Nettavisen po polsku

Bójka z uchodźcą

Sandberg wyjawił również w czwartek w rozmowie z Adresseavisen, że waha się czy przyjąć to stanowisko na stałe.

- Jest kilka znaków zapytania. Jeśli chcesz być ministrem sprawiedliwości, musisz często stać na pierwszym planie. To jest naprawdę trudna praca, ale jestem przyzwyczajony do takich wyzwań. Są też jednak wydarzenia i wypowiedzi, które ciągną się za mną już ponad 20 lat i zarówno media, jak i moi przeciwnicy polityczni z przyjemnością je wykorzystują, powiedział.

Mówiąc to Sandberg nawiązał między innymi do wydarzeń jakie miały miejsce w 1996 roku, kiedy to polityk wdał się w bójkę z uchodźcą z byłej Jugosławii, za co skazany został na zapłacenie grzywny w wysokości 3.000 koron.

- Są inne rzeczy, których bardziej żałuję niż tej bójki. Ludzie co prawda wybaczają, ale nigdy nie zapominają, ale mogę z tym żyć, powiedział.

Polityk zwrócił również uwagę, że sprawa ta, która co chwilę pojawia się na pierwszych stronach gazet, dotyka również jego rodzinę i najbliższych.

- Nie sądzę jednak, aby jedna bójka, w którą wdałem się w 1996 roku uniemożliwiła mi dzisiaj prawidłowe wypełnianie obowiązków ministra sprawiedliwości, podkreślił.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

- En slåsskamp i 1996 hindrer meg ikke i å være en god justisminister (Jørgen Berge)

Mest sett siste uken