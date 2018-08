- Czy chcemy większej liczby ofiar?

Były oficer marynarki i nawigator Åsmund Nilsen uważa, że dawne przepisy regulujące użytkowanie skuterów wodnych powinny zostać przywrócone.

W niedzielę dotarły do nas szokujące informacje o śmierci norweskiej biegaczki narciarskiej Vibeke Skofterud, która zginęła w tragicznym wypadku na skuterze wodnym w Hove w gminie Arendal. Mistrzyni olimpijska z 2010 roku z Vancouver miała 38 lat.

Nowe przepisy

- Od dawna protestowaliśmy przeciwko nowym przepisom. To istne szaleństwo, że politycy traktują skutery wodne tak samo jak wszystkie inne jednostki pływające. Fakt jest jednak taki, że skutery to nie są zwykłe łodzie rekreacyjne. Są to raczej zabawki, które mogą poruszać się z szybkościami dochodzącymi do 60 - 70 węzłów, twierdzi Åsmund Nilsen.

Nielsen to wieloletni oficer nawigacyjny pływający m.in. na jednostkach norweskiej straży przybrzeżnej. Dzisiaj szkoli adeptów na kursach przygotowujących do uzyskania certyfikatu żeglugowego VHF.

Przed zmianami przepisów, które miały miejsce w 2017 roku skutery wodne mogły pływać z maksymalna prędkością 5 węzłów, gdy znajdowały się bliżej niż 400 metrów od lądu. Teraz mają te same ograniczenia prędkości, co zwykłe łodzie rekreacyjne.

- Tragedii można było uniknąć

Po dwóch tragicznych w skutkach lipcowych wypadkach, w których życie stracili była biegaczka narciarska Vibeke Skofterud i 16-letni Henrik Auestad Skjørshammer, w Norwegii rozgorzała dyskusja o restrykcjach dotyczących użytkowania skuterów wodnych.

- Kiedy tak wspaniali ludzie jak Vibeke Skofterud giną w takich okolicznościach, musimy zareagować. Nie sądzę, aby prowadziła swój skuter nieostrożnie. Była dorosłą osobą przestrzegającą obowiązujących przepisów. Gdyby reguły ograniczały dozwoloną prędkość do 5 węzłów, na pewno poruszałaby się z przepisową i bezpieczna szybkością. Oznacza to, że wypadek ten prawdopodobnie w ogóle by się nie wydarzył, mówi Nilsen.

Dzisiaj ograniczenie prędkości na akwenie, na którym zginęła Vibeke Skofterud to 30 węzłów.

TRAGICZNY WYPADEK: Vibeke Skofterud zginęła w tragicznym wypadku na skuterze wodnym w Hove w gminie Arendal.

- Problemem nie jest brak przepisów

- Zakończyliśmy już debatę na temat restrykcji dotyczących skuterów wodnych. Stare przepisy stały w sprzeczności z prawem EFTA, mówi Christian Hammernes, szef norweskiego stowarzyszenia skuterów wodnych.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Dzisiaj należy przenieść uwagę z jednostek pływających na ich użytkowników. Współczesne skutery są również łodziami. Są to poważne, mocne i bezpieczne statki z hamulcami i niezwykłą łatwością użycia i manewrowania. Muszą być jednak użytkowane z odpowiednim respektem i zgodnie z obowiązującymi dzisiaj przepisami.

- Nie brakuje nam przepisów, ale brakuje szacunku i wiedzy, a także wystarczających zasobów policyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązujących przepisów i regulacji, mówi Hammernes.

Lepsze szkolenie

Nilsen uważa, że ​​każdy użytkownik jednostki pływającej powinien przejść odpowiednie przeszkolenie - nie tylko osoby urodzone po 1980 roku.

- Wyobraźmy sobie, ile łodzi prowadzonych jest po morzu przez osoby nie posiadające nawet podstawowego zrozumienia nawigacji. Chcę przestać patrzeć, jak ludzie się zabijają, mówi.

Podobnego zdania jest Christian Hammernes.

Szkolenie sterników powinno być lepsze i każdy żeglujący po morzu powinien mieć odpowiednie przeszkolenie - niezależnie od tego, jaką jednostką pływającą się porusza, twierdzi.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

- Vi sa ifra om at dette var ren galskap (Kjetil Mæland)

Mest sett siste uken