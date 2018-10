- Dwa typy sieci handlowych nie mają szans na przetrwanie

- Mają najmniej do zaoferowania klientom.

- Zawsze istnieje kilka powodów, dla których sieci sklepów bankrutują, ale generalnie sądzę, że decydujące są dwa elementy, mówi Øivind Tidemandsen w wywiadzie udzielonym Nettavisen.

Tidemansen to największy norweski inwestor w branży handlu detalicznego. Jest założycielem największej norweskiej sieci sklepów sportowych XXL. Zbudował też największą sieć sprzedającą artykuły elektroniczne i AGD w Norwegii – Elkjøp, należącą obecnie do brytyjskiej spółki Dixons Carphone.

Oprócz tego jest również współwłaścicielem sieci Power (dzisiejszego konkurenta sklepów Elkjøp) oraz współwłaścicielem i dyrektorem generalnym sieci sklepów z artykułami wyposażenia wnętrz - Home & Cottage.

Wiele bankructw

W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami wielu bankructw wśród działających na rynku norweskim sieci handlowych. Zbankrutowały miedzy innymi: Tilbords, Rafens i PM Retail, a sklepy Nille zostały przejęte przez bank. Tidemandsen wierzy, podobnie jak wielu innych inwestorów, że kolejne sieci pójdą w ich ślady i również ogłoszą swoje upadłości.

- Jest tak, że ci, którzy ponoszą najwyższe koszty swojej działalności i mają najgorszą koncepcje znikają z rynku. Zwyczajnie mają najmniej do zaoferowania klientom. Musisz dać klientom to, czego chcą i tak tanio, jak to tylko jest możliwe, mówi Tidemandsen.

Zadecyduje unikalność

Tidemandsen uważa, że przetrwają jedynie sieci handlowe, które są unikalne. Te, które nie wyróżniają się niczym szczególnym – nie przetrwają

- Jeśli spojrzymy na przykład na Home & Cottage, widzimy, że sieć ta jest unikalna. Sklepy, które tego nie mają, szybko znikną z rynku, mówi Tidemandsen.

- Ale sieć XXL prawie nie ma własnych, unikalnych marek. Nawet w porównaniu do jej rynkowych konkurentów. Jak to się ma do tego, co mówisz?

- W przypadku sieci takich jak XXL istnieje coś innego, co decyduje o przetrwaniu. Z reguły jest tak, że że zwycięża najskuteczniejsza sieć o najniższych kosztach, mówi Tidemandsen.

Lider niskich kosztów

XXL jest od dawna liderem najniższych kosztów na rynku sprzedaży artykułów sportowych w Norwegii. W zeszłym roku sieć osiągnęła wynik finansowy przed opodatkowaniem na poziomie 626 milionów koron, podczas gdy jego największy konkurent Gresvig (sklepy G-sport, G-max i Intersport) zakończył zeszły rok ze stratą 194 milionów.

Tidemandsen zwraca uwagę, że zawsze sprzedawał znane marki i zarabiał na tym pieniądze.

- Komunikowanie się z klientami jest bezpieczne, dobre i łatwe. Jeśli jak zwykle dojdzie do wojny cenowej, zostaniesz "ostatnim na placu boju", mówi Tidemandsen.

Problemy na giełdzie

Pomimo, że XXL ma marże, o których marzy wiele innych sieci sportowych, w ciągu ostatniego roku akcje spółki gwałtownie spadły na giełdzie, osiągając swój najniższy historycznie poziom. Tidemandsen wyjaśnia, że bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy była niezwykła i zaskakująca pogoda.

- Był to sezon szczególny, z zimą zaczynającą się jeszcze przed Bożym Narodzeniem i trwającą aż do kwietnia. Dodatkowo, bezpośrednio po zimie pojawiło się gorące lato. Na skutek tego całkowicie straciliśmy sezon wiosenny. Jeśli dodamy do tego kłopoty z inwestorami w handlu detalicznym, kłopoty XXL stają się bardziej zrozumiałe. Chociaż przyznaję, że są trochę większe, niż można by się było spodziewać.

Konkurencja w Internecie

Tidemandsen uważa, że XXL dobrze radzi sobie z konkurencją płynącą ze strony sklepów internetowych. Wskazuje on też na to, że niektórzy gracze sprzedający swoje wyroby wyłącznie w Internecie (takie jak szwedzka sieć sportowa Sportamore) i tak mają wyższe koszty od sklepów norweskiej sieci.

- Jest kilku graczy online, ale nie mają oni szczególnie niskich kosztów lub dużych zakupów. Mamy najniższe koszty w branży sportowej, więc będziemy w stanie o wiele łatwiej dostosować się do niższego poziomu cen niż inne sieci. W konkurencji rozgrywanej w Internecie, to my będziemy wieść prym, mówi Tidemandsen.

Wskazuje on również, że sprzedawanie produktów przez Internet i jednoczesne posiadanie zwykłych sklepów też jest zaletą. Fizyczny, stacjonarny sklep stojący w dobrym punkcie jest bowiem jednocześnie świetną promocją i reklamą sieci. Tej przewagi nie mają sklepy internetowe.

- Zauważyliśmy, że internetowa sprzedaż w rejonach, w których otwieramy nasze stacjonarne sklepy wyraźnie wzrasta. Tam, gdzie stoją nasze fizyczne sklepy, nie musimy już wydawać dodatkowych pieniędzy na reklamę, podkreśla Tidemandsen.

Jednak, podczas gdy XXL osiągał w zeszłym roku dobre wyniki finansowe, sieć artykułów AGD Power przeżywała problemy, a Tidemandsen musiał pod koniec zeszłego roku ratować sytuację i dołożyć do sieci dodatkowe pieniądze. Teraz jednak mówi, że wszystko idzie w dobrym kierunku.

- W tym roku sytuacja sieci Power poprawia się. Na koniec roku osiągniemy wynik finansowy na dobrym plusie, zapewnił inwestor.

