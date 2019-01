- Pozbądź się samochodu i korzystaj przez rok z darmowej komunikacji miejskiej

Bezpłatna komunikacja i darmowe wypożyczanie samochodu w zamian za pozbycie się samochodu? Tak wygląda nowa propozycja współrządzącej w Oslo Partii Zielonych.

- Chcemy maksymalnie ułatwić mieszkańcom Oslo podejmowanie przez nich wyborów, które będą przyjazne środowisku. Dlatego chcemy dać im zachętę w postaci rocznego, darmowego transportu publicznego oraz roczne, bezpłatne korzystanie z usług wspólnotowego wypożyczania samochodów. Wszystko to w zamian za zezłomowanie lub sprzedanie swojego samochodu z silnikiem benzynowym lub Diesla, mówi w rozmowie z gazetą Dagbladet radna miasta Oslo Lan Marie Berg z Partii Zielonych (MDG).

Propozycja ta została przedstawiona w komitecie programowym partii w Oslo i zostanie rozpatrzona w marcu.

Wniosek nie został dobrze przyjęty przez będącą w Oslo w opozycji Partię Postępu (Frp). Politycy Frp uważają, że nie warto inwestować w popularny w Norwegii system wspólnotowego dzielenia się/wypożyczania samochodów (nor. bildeling). Jedna z liderek Frp Aina Stenersen twierdzi, że rozwiązanie to wymagałoby obniżenia kosztów parkowania w mieście, co zapewne nie wywołałoby entuzjazmu w szeregach Partii Zielonych. Stenersen uważa ponadto, że współrządząca w stolicy Norwegii partia MDG powinna raczej skupić się na poprawie transportu publicznego w Oslo.

- Ceny są wciąż zbyt wysokie, zwłaszcza pojedynczych biletów i biletów miesięcznych. Jedną rzeczą jest skłonienie ludzi do rezygnacji z używania samochodu, a inną kwestią jest zaoferowanie im w zamian wystarczająco dobrych i wydajnych usług transportu publicznego, mówi.

