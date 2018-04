- To snobizm myśleć, że nasza praca jest lepsza niż praca innych osób

Minister gospodarki Torbjørn Røe Isaksen wzywa do okazywania większego szacunku dla uczciwej i ciężkiej pracy.

Trzy lata temu Nettavisen opublikowała tekst o 19-letniej Marthe Kristine Aalton, która na łamach naszej kroniki opowiedziała o niegrzecznym traktowaniu i uprzedzeniach, jakich codziennie doświadczała pracując w sklepie spożywczym sieci „Spar” w miejscowości Nesbyen. Bohaterka artykułu musiała wówczas często bronić swojego własnego wyboru kariery zawodowej.

„Kto powiedział, że wszyscy muszą iść do szkoły średniej, dokształcać się lub uzyskać dyplom? Kto zdecydował, że wszyscy powinni odnosić tak wielkie sukcesy? To tak nie działa. Kto będzie codziennie siedział w kasie i wydawał produkty tak, abyś mógł zjeść posiłek po ciężkim dniu w pracy? Kto to zrobi jeśli nikt nie może czuć się dobrze pracując w sklepie spożywczym”, pisała Marthe.

- Uszczęśliwiają nie tylko duże pieniądze i długa edukacja. Wiele osób nie patrzy na mnie jak na osobę spełnioną, bo pracuję w sklepie spożywczym i będę pracowała w sklepie do emerytury. Szkoda bo praca jest pracą i człowiek powinien być zadowolony z tego co osiągnął, powiedziała Marthe do swojego szefa w 2015 roku.

- Byłem wkurzony

We wtorek minister gospodarki Torbjørn Røe Isaksen podzielił się artykułem o Marthe na swoim profilu na Facebooku.

- Zawsze jestem wkurzony gdy widzę takie rzeczy. Chodzi przecież o elementarny szacunek dla osób pracujących uczciwe w przeróżnych profesjach. W Norwegii 370.000 osób pracuje w handlu, a około 100.000 zatrudnionych jest w handlu artykułami spożywczymi. Traktowanie ich pracy jako «rozwiązania doraźnego» lub zajęcia, które szybko należy zakończyć zawsze wywołuje oburzenie, powiedział w rozmowie z Nettavisen Røe Isaksen.

Minister przyznał, że jego osobiste zaangażowanie powodowane jest również względami osobistymi, gdyż jego żona także pracuje w sklepie.

- Nie możemy żyć wyłącznie z pracy magistrów

Røe Isaksen przypomniał, że jeśli tendencja będzie się utrzymywała to w 2035 roku w Norwegii może brakować nawet 90.000 wykwalifikowanych zawodowo pracowników.

- Dotyczy to nie tylko handlu i usług ale również opieki zdrowotnej i społecznej, budownictwa i przemysłu. Poniżające traktowanie przedstawicieli takich zawodów może odstraszyć młodych ludzi przed podjęciem podobnej pracy, twierdzi Isaksen.

Minister podkreśla również, że nie wszyscy w Norwegii mogą być magistrami i pracownikami na uniwersytetach.

- Nie możemy żyć wyłącznie z pracy osób ze stopniem magistra. Magister nie jest w niczym lepszy niż wykwalifikowany zawodowo mistrz. Potrzebujemy zarówno tego pierwszego jak i drugiego.

- Jak myślisz, dlaczego dzisiejsze społeczeństwo tak bardzo łączy kwestie wysokiego statusu z wyższym wykształceniem i pracą akademicką?

- Są dwa powody. Po pierwsze ludzie mało wiedzą o np. branży spożywczej i o możliwościach zawodowych, które tam istnieją. Po drugie jest w tym duży element snobizmu. Na szczęście nie wszyscy chcą w życiu tego samego. Niektórzy zostaną nauczycielami, podczas gdy inni będą pracować w sklepie lub zakładzie fryzjerskim. To snobizm myśleć, że nasza praca jest lepsza niż praca innych osób.

- Ławka szkolna nie jest dla wszystkich

22-letnia Marthe pracuje dzisiaj w sklepie Nille w Nesbyen i wciąż jest bardzo zadowolona ze swojej pracy.

- Całkowicie zgadzam się z Røe Isaksenem. Wszyscy ludzie mają taką samą wartość, niezależnie od ich wykształcenia. Oczywiście wykształcenie było i jest nadal bardzo ważne i dobrze jest je zdobyć. Nie może być jednak tak, że osoby decydujące się na pójście inną drogą będą traktowani „z góry”. To nie wykształcenie decyduje o tym, jakim jesteś człowiekiem, mówi w rozmowie z Nettavisen Marthe.

Marthe uważa również, że najważniejsze jest znalezienie pracy, którą lubisz, bo właśnie w ten sposób można wnieść najwięcej wartości do społeczeństwa.

- Ławka szkolna nie jest dla wszystkich. Dlatego tak ważne jest, abyś pracował tam gdzie chcesz, bez zwracania uwagi na to, co mówią inni.

