- Zapis dźwiękowy wypadku wskazuje na niestosowanie się do procedur

Jeszcze nie wiadomo kiedy fregata KNM «Helge Ingstad» odholowana zostanie do bazy Haakonsvern, informują przedstawiciele Marynarki Wojennej.

Wygląda zatem na to, że uszkodzony okręt pozostanie jeszcze przez jakiś czas na miejscu wypadku.

W niedzielne popołudnie kontynuowano prace związane z zabezpieczaniem fregaty i rozciągnięciem ostatniej, stalowej liny łączącej okręt ze stałym lądem.

KNM «Helge Ingstad» znajduje się aktualnie zaledwie 34 kilometry od głównej bazy norweskiej Marynarki Wojennej - Haakonsvern

Stalowe liny zabezpieczają i łączą uszkodzoną fregatę KNM "Helge Ingstad" ze stałym lądem.

Tymczasem zapis dźwiękowy wypadku, do którego dostęp uzyskała gazeta VG, zrobił duże wrażenie na specjalistach zajmujących się wyjaśnieniem przyczyn zdarzenia. Z zapisu tego wynika bowiem, że przez kolizją fregata otrzymywała czytelne ostrzeżenia z tankowca „Sola”, z którym chwilę potem doszło do zderzenia.

Zapis dźwiękowy wypadku

„Helge Ingstad! Zmień kurs!”, ostrzegał tankowiec. Po trzech sekundach wysłano kolejną informację: „W przeciwnym razie dojdzie do kolizji!”. VG uzyskało również dostęp do zdjęć z radaru, które pokazują, że fregata utrzymała dużą prędkość i pozostała na kolizyjnym kursie, pomimo ostrzeżeń wysyłanych przez tankowiec.

Ani Marynarka Wojenna ani Ministerstwo Obrony nie chce na razie komentować informacji dotyczących przebiegu wypadku. Obie instytucje odsyłają zainteresowanych do komisji badającej przyczyny kolizji.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Nie wiadomo kiedy przedstawione zostaną wyniki dochodzenia i oficjalne wnioski dotyczące wypadku, mówi Dag S. Liseth z Komisji Badania Wypadków Transportowych. Liseth potwierdził również, że specjaliści badający przyczyny wypadku zapoznali się już z opisywanym przez VG zapisem dźwiękowym.

- Zapis audio wskazuje, że wystąpiły poważne niedociągnięcia zarówno przed, w trakcie, jak i po zderzeniu, mówi w rozmowie z NRK inżynier naukowy Arnt Myrheim-Holm zajmujący się tematyką żeglugi na Norweskim Uniwersytecie Nauk Technicznych i Przyrodniczych (NTNU).

- W tym przypadku nie stosowano się do procedur komunikacji radiowej, dodaje Myrheim-Holm, który jest również wykształconym oficerem-nawigatorem i doświadczonym kapitanem żeglugi.

- Myślałem, że to ćwiczenia

W pobliżu wypadku znajdował się również statek «Pioneer Knutsen», którego duński kapitan Per Odmand Jørgensen przysłuchiwał się komunikacji pomiędzy fregatą a tankowcem „Sola”.

– Brzmiało to kompletnie surrealistycznie. "Sola" wysyłała ostrzeżenia i wzywała fregatę do zmiany kursu. „Musicie coś zrobić!» informowała załoga tankowca. Nie było jednak żadnej reakcji. Myślałem nawet, że to muszą być jakieś ćwiczenia, mówi Jørgensen.

Dzisiaj wiadomo już, że w momencie wypadku na okręcie wojennym przeprowadzane były szkolenia nawigacyjne.

(©NTB)

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Havarert fregatt blir trolig liggende lenge (NTB)

Mest sett siste uken