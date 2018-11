- Zmiany bezcłowych limitów zwiększą sprzedaż wyrobów tytoniowych

Wprowadzenie nowych, bezcłowych limitów na zakupy w sklepach wolnocłowych może wpłynąć na wzrost sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Po wprowadzeniu w życie decyzji celnej parlamentu, sprzedaż tytoniu wzrośnie, twierdzą analitycy operatora sklepów wolnocłowych na norweskich lotniskach.

We wtorek Chrześcijańska Partia Ludowa wraz z opozycją parlamentarną przegłosowała likwidację dodatkowych limitów wina dla osób, które nie kupują tytoniu w sklepach wolnocłowych. Analitycy operatora sklepów wolnocłowych na norweskich lotniskach, spółki Travel Retain Norway (TRN) uważają, że doprowadzi to do sytuacji, w której wielu podróżnych ponownie zainteresuje się zakupem wyrobów tytoniowych, pisze NRK.

– Produkty tytoniowe to artykuły, na których klient oszczędza najwięcej kupując je w sklepie wolnocłowym. Cena jest tu bowiem o 50-60 procent niższa niż zwykle, mówi Haakon Dagestad, dyrektor ds. komunikacji w TRN.

TNR sprzedała w zeszłym roku wyroby tytoniowe za 1,1 miliarda koron. Spółka szacuje, że po zmianach limitów sprzedaż tytoniu wzrośnie o 5 procent, co odpowiada 180.000 kartonom papierosów lub tubom snusów. Roczna wartość sprzedaży wzrośnie zatem o ponad 55 milionów koron.

– Decyzja parlamentu to przede wszystkim inicjatywa mająca na celu chronienie spółki Vinmonopolet, która jest własnością państwa i jednym z najważniejszych instrumentów polityki sprzedaży alkoholu w kraju, pisze w SMS-ie do telewizji NRK Olaug Bollestad, wiceprzewodniczący Chrześcijańskiej Partii Ludowej (KrF).

Spółka Vinmonopolet to państwowy monopolista, mający wyłączność na obrót alkoholem (powyżej 4,75%) na terenie Norwegii. W chwili obecnej Vinmonopolet nie sprzedaje alkoholu w norweskich, lotniskowych sklepach wolnocłowych. Sytuacja ta może się zmienić w 2022 roku, kiedy to wygaśnie obowiązująca dzisiaj umowa zawarta zawarta przez państwowego operatora lotnisk (spółkę Avinor) ze spółką TNR.



Tylko w sklepie wolnocłowym na lotnisku w Oslo Norwegowie kupili w zeszłym roku alkohol i kosmetyki za sumę 3,6 miliarda koron. Zmiana bezcłowych limitów zacznie obowiązywać od 1. stycznia 2020 roku.

