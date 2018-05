17. maja: Co najmniej 29 gmin zakaże sprzedaży balonów wypełnionych helem

Wiele gmin nie zgadza się na świętowanie Dnia Konstytucji z użyciem balonów wypełnionych helem.

Partia Zielonych MDG chce pójść o krok dalej i wnosi o ustanowienie ogólnokrajowego zakazu używania balonów wypełnionych helem, podczas uroczystości związanych z narodowym Dniem Konstytucji.

Powody takiego wniosku są dwa: brak balonów przyczyni się do ograniczenia ilości plastikowych śmieci trafiających corocznie do środowiska, a także zmniejszy zużycie helu, którego światowe zasoby uznawane są dzisiaj za mocno ograniczone.

Hel stosowany jest dzisiaj m.in. do chłodzenia magnesów w maszynach używanych do badań za pomocą rezonansu magnetycznego (MR). Stosowany jest on również w samolotach wojskowych i w branży elektronicznej.

Według fizyka, laureata Nagrody Nobla Roberta Richardsona balony wypełnione helem są zbyt tanie. W 2010 stwierdził on w rozmowie z gazetą The Independent, że jeden taki balon powinien kosztować 100 amerykańskich dolarów (dzisiaj odpowiada to 780 koronom), aby w pełni odzwierciedlić rzeczywistą wartość użytego w nim gazu.

- Hel jest ograniczonym zasobem. Przyjemnie jest świętować z popularnymi dzisiaj balonami, ale jak zestawię ze sobą kolorowe balony i aparaturę do rezonansu magnetycznego, to wydaje mi się, iż maszyny MR są ważniejsze, mówi Aslak Bjarne Aslaksen, dyrektor oddziału w Haukeland universitetssykehus.

Wiele miast z zakazem

Szereg miast chce już w tym roku wprowadzić zakaz używania balonów gazowych na 17 maja. Według agencji informacyjnej NTB zakaz używania sprzedaży balonów wypełnionych helem przegłosowały już władze następujących gmin: Stavanger, Oslo, Drammen, Færder, Eid, Hadsel, Bømlo, Orkdal, Nesodden, Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Hobøl, Sarpsborg, Porsgrunn, Skien, Kragerø, Risør, Arendal, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Sandnes, Haugesund, Namsos, Sortland, Bodø i Tromsø.

Władze lokalne nie mogą jednak zakazać sprzedaży takich balonów na terenach prywatnych takich jak małe kioski czy stacje benzynowe. Dlatego też Partia Zielonych (MDG) promuje wprowadzenie ogólnokrajowego zakazu sprzedaży, który obejmie już wszystkie podmioty na rynku.

W czwartek parlament przyjął jednogłośnie propozycję MDG dotyczącą szybkiego rozpatrzenia możliwości wprowadzenia krajowego zakazu sprzedaży balonów wypełnionych helem.

