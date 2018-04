70-latka otrzymała pozwolenie na pobyt po 15 latach w ośrodku dla uchodźców

Po 15 latach w ośrodku dla uchodźców 70-letnia Almetu Etana Gudissa z Etiopii otrzymała prawo pobytu w Norwegii.

Gudissa przybyła do Norwegii z fałszywym paszportem i złożyła wniosek o azyl w 2003 roku. Przyjechała tu po tym, jak zabito jej męża, a syn został uwięziony w ich rodzinnym kraju, podaje portal "Vårt Land". Zarówno ona jak i jej rodzina należą do prześladowanej grupy etnicznej Oromo.

Urząd ds. obcokrajowców (UDI) odrzucił podanie o przyznanie azylu argumentując, że kobieta nie potrzebuje ochrony w Norwegii. Podczas całego okresu prowadzenia tej sprawy, UDI rozpatrzył sześć wniosków o zmianę decyzji i w każdym przypadku odpowiedź urzędników była odmowna.

Gudissa jest jedną z 60 starszych kobiet przebywających w norweskich ośrodkach dla uchodźców, których status prawny wyklucza odesłanie ich w drogę powrotną do domu. Spowodowane jest to faktem, iż kraje pochodzenia odmawiają przyjęcia ich z powrotem lub brakuje dokumentów potwierdzających ich tożsamość.

W roku 2016 Gudissa spotkała się lokalnym przewodniczącym Chrześcijańskiej Partii Ludowej w gminie Harstad - Perem Pedersenem. Od tego spotkania zaczął on pilotować sprawę Etiopki. W lutym tego roku wszczął on rozpatrywanie sprawy przez prezydium rady gminy i w krótkim czasie uzyskał on korzystną dla Gudissy decyzję o przyznaniu jej prawa pobytu w Norwegii.

-Nie mogłam spać bojąc się, że zaraz policja zapuka do drzwi i każe mi wyjechać z kraju. Czuję się, jakbym dostała nowe życie, powiedziała Gudissa w rozmowie z gazetą Harstad Tidende.

Decyzja zawiera warunek, zgodnie z którym każdego roku Gudissa musi ubiegać się o przedłużenie zezwolenia na pobyt. Etiopka może również otrzymać pozwolenie na pobyt stały, jeśli w międzyczasie uzyska paszport.

