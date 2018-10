Bank centralny: Czytelne ostrzeżenie w sprawie rosnącego długu Norwegów

Ekonomiści Banku Norwegii obawiają się, że ludzie stracą swoje pieniądze.

Bank Norwegii przedstawił w poniedziałek swój raport dotyczący sytuacji ekonomicznej i stabilności finansowej w kraju. Jedną z konkluzji raportu jest stwierdzenie, że zagrożenia dla norweskiej ekonomii są dziś większe niż kiedyś.

- Wrażliwość systemu finansowego wzrosła od czasu poprzedniego raportu, opublikowanego w listopadzie zeszłego roku, pisze Bank Norwegii i podkreśla, że w obecne ryzyko potęgowane jest w szczególności przez wysokie ceny nieruchomości komercyjnych.

Niepokój ekonomistów wywołuje również wzrost zadłużenia gospodarstw domowych, co może doprowadzić do finansowej reakcji w gospodarce, która istotnie dotknie norweskie firmy. To z kolei doprowadzi do dużych strat w sektorze bankowym.

- Zadłużenie gospodarstw domowych jest wysokie i wzrasta. Wysokie zadłużenie, niestabilne ceny nieruchomości i rosnące stopy procentowe stwarzają ryzyko, że gospodarstwa domowe będą musiały znacznie ograniczyć wydatki na konsumpcję. Może to osłabić firmy, całą gospodarkę i doprowadzić banki do dużych strat - szczególnie w obszarach pożyczek dla przedsiębiorstw, czytamy w raporcie.

- Spadek cen nieruchomości może mieć poważne skutki

Spadek cen nieruchomości może prowadzić do znacznego zmniejszenia lub likwidacji kapitału własnego gospodarstw domowych.

- Ceny mieszkań rosły od wielu lat, po czym w 2017 zaczęły nieco spadać. Niemniej jednak ceny nieruchomości są dzisiaj na historycznie wysokim poziomie – szczególnie mierzone relacją do dochodów. Domy i mieszkania są najcenniejszym zasobem dla większości gospodarstw domowych, a istotny spadek ich cen (a tym samym ich wartości) może znacznie ograniczyć kapitał własny mieszkańców Norwegii.

- Podobne ryzyko spadku wartości dotyczy nieruchomości komercyjnych, których ceny są dzisiaj na wyjątkowo wysokim poziomie. Rosnące stopy procentowe mogą doprowadzić do znacznego spadku cen i co za tym idzie, do utraty wartości samych nieruchomości. Prawie połowa kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorstwom wypłacana jest na nieruchomości komercyjne. Doświadczenie pokazuje, że w przypadku gwałtownego spadku cen nieruchomości, kredyty tego typu mogą doprowadzić banki do dużych strat finansowych, pisze Bank Norwegii.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Norges Bank er bekymret for nordmenns høye gjeld (MagnusBlaker)

