Bjørndalen zakończył sportową karierę

Ole Einar Bjørndalen poinformował dzisiaj przedstawicieli mediów o zakończeniu swojej sportowej kariery.

SIMOSTRANDA / OSLO (Nettavisen): Ole Einar Bjørndalen zaprosił przedstawicieli mediów na konferencję prasową, zorganizowaną dzisiaj w jego rodzinnej miejscowości Simostranda.

Podczas spotkania z dziennikarzami biatlonista ujawnił, że mijający sezon był ostatnim w jego sportowej karierze.

Na konferencji Bjørndalen przyznał również, że w minionym sezonie miał trzy epizody migotania przedsionków.

- Jest to niestety dość popularna przypadłość u wielu wyczynowych sportowców. Nie jest to niebezpieczne, ale nie jest to również komfortowe gdy zaczynasz mieć z tym problemy. Chciałbym biegać jeszcze przez kilka lat, ale niestety miniony sezon był moim ostatnim jako wyczynowego sportowca, potwierdził biatlonista.

KONIEC KARIERY: Na pożegnalnej konferencji prasowej nie mogło zabraknąć pożegnalnego ciasta.

Bjørndalen miał o czym myśleć w ostatnich latach, a w jego życiu nastąpiło kilka istotnych zmian. W 2016 roku ośmiokrotnemu mistrzowi olimpijskiemu urodziła się bowiem córeczka Xenia, której matką jest czołowa biatlonistka świata Daria Domraczewa.

Największy sportowiec w historii

Pomimo zaskakująco słabego sezonu 2017/2018, Bjørndalen wciąż pozostaje najbardziej utytułowanym norweskim sportowcem w historii.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował wiosną 1993 roku, a w całej swojej karierze zanotował rekordowe 94 indywidualne zwycięstwa w zawodach cyklu PŚ.

W klasyfikacji medalowej mistrzostw świata Norweg również jest samodzielnym liderem. W trakcie swojej długiej kariery wywalczył on bowiem aż 45 medali MŚ.

Ole Einar Bjørndalen jest również jednym z najbardziej utytułowanych olimpijczyków, a na zimowych igrzyskach zdobył on łącznie 13 medali, z czego aż 8 złotych. Jedynie Marit Bjørgen może pochwalić się większym dorobkiem medalowym, na który składa się łącznie 15 medali olimpijskich.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Bjørndalen bekrefter at han legger opp (Simen Lønning, Egil Sande)

