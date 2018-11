Black Friday – czyli warto być rozsądnym

Nie wszystkie rzeczy są tak dobre, jak nam się wydają.

Czarny Piątek stoi już za rogiem, a wraz nim niezliczona ilość ofert, z których już za chwilę będziemy mogli skorzystać. Oczywiście wśród korzystnych wyprzedaży znajdziemy również te mniej uczciwe…

Nie od dzisiaj wiadomo, że nie sztuką jest kupić. Sztuką jest kupić korzystnie. O to, jak nie dać się zwariować (i uszukać) zapytaliśmy zatem specjalistów od ekonomii konsumenckiej. Zdefiniowali oni sześć najczęściej popełnionych przez nas błędów.

1. Wydajemy zbyt dużo

Badania przeprowadzone przez Danske Bank pokazują, że sześć na dziesięć osób twierdzi, iż wydało zbyt dużo podczas wyprzedaży oferowanych w Czarny Piątek. Dotyczy to głównie osób młodszych, które łatwiej wpadają w zastawiane na nich pułapki.

Anne Motzfeldt - specjalistka od ekonomii konsumenckiej w Danske bank.

- To po prostu kwestia małej samokontroli, gdy przebywamy w sklepie bombardującym nas ofertami specjalnymi, mówi w rozmowie z Nettaviesn Anne Motzfeldt, ekonomistka konsumencka w Danske Bank.

Elin Reitan, ekonomistka z banku Nordea uważa, że ​dla wielu może to być problemem.

- Często stresujemy się w sklepach pełnych wyprzedaży. Wpływa to niestety na to, że robimy rzeczy, których potem żałujemy, mówi w rozmowie z Nettavisen.

2. Nie planujemy zakupów

Jest to powiązane z pierwszym popełnianym błędem. Nie planując zakupów, z reguły wydajemy zbyt wiele pieniędzy.

Zarówno Motzfeldt, jak i Reitan radzą zatem przemyśleć i zaplanować, co chcielibyśmy kupić podczas czekających nas wyprzedaży.

Elin Reitan - ekonomistka konsumencka z banku Nordea.

– Moją radą jest zrobienie prostej listy i ustalenie budżetu wydatków, mówi Reitan.

3. Nie sprawdzamy, czy towary rzeczywiście są w ofercie specjalnej

Jak nie dać się oszukać specjalistom od skutecznej sprzedaży? Pomimo, że w Czarny Piątek rzeczywiście wiele towarów możemy kupić dużo taniej, jest też sporo ofert niekoniecznie korzystnych dla nas, jako kupujących. Portal sprzedażowy Prisjakt.no ujawnia, że w dniach poprzedzających Czarny Piątek, ceny około trzech procent towarów szybują w górę. Nietrudno też znaleźć produkty, które w «czarnopiątkowych» wyprzedażach są wręcz droższe niż normalnie.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Jedyne co możemy zrobić, to sprawdzić historię cen interesujących nas produktów. W przeciwnym razie narażamy się na nadmierne wydatki, ostrzega w rozmowie z Nettavisen Are Vittersøe, dyrektor generalny Prisjakt.no.

4. Kupujemy tylko dlatego, że jest tanie

Bardzo łatwo wrócić do domu z rzeczami, których w zasadzie nie potrzebujemy, a kupiliśmy je jedynie z uwagi na ich niską cenę.

- Kupujemy produkty, których nie potrzebujemy, a potem mamy mieszkanie pełne rzeczy, których nawet nie chcemy używać. Dlatego tak ważne jest posiadanie listy zakupów mówi Motzfeldt.

Reitan z Nordei również ostrzega przed kupowaniem rzeczy tylko dlatego, że są tanie.

- Powszechne jest kupowanie rzeczy, które już mamy lub które nie do końca pasują. Zadajmy sobie proste pytanie: czy kupiłbym/kupiłabym to, gdyby nie było w ofercie, mówi Reitan.

Are Vittersø - dyrektor generalny Prisjakt.no

5. Nie kupujemy prezentów świątecznych

- Początkowo Czarny Piątek miał być początkiem sezonu handlu świątecznego, ale dane Danske Bank pokazują, że Norwegowie zazwyczaj nie korzystają z Czarnego Piątku, aby zaopatrzyć się w świąteczne prezenty dla najbliższych, mówi Motzfeldt.

- To błąd. Upiecz dwie pieczenie przy jednym ogniu. Unikniesz tym samym dodatkowego grudniowego stresu i zaoszczędzisz parę koron w świątecznym budżecie, mówi.

6. Pozwalamy oszukiwać się przestępcom

Czarny Piątek był w ostatnich latach coraz częściej postrzegany jako szansa dla różnej maści przestępców internetowych. W wielu przypadkach tworzą oni sklepy do złudzenia przypominające inne znane sklepy internetowe i sprzedają na nich podrabiane produkty znanych marek lub co gorsze – kradną dane z naszych kart kredytowych.

- Stało się to ostatnio powszechnym problemem i trzeba być tego świadomym, mówi Elin Reitan.

Ekonomistka radzi, abyśmy przede wszystkim sprawdzili czy link do sklepu jest poprawny i czy oferta w ogóle warta jest uwagi.

- Sprawdźmy, czy oferta nie jest zbyt piękna, aby mogła być prawdziwa, podkreśla Reitan.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Eksperter: Disse seks Black Friday-tabbene må du unngå (Halvor Ripegutu)

Mest sett siste uken