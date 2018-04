DNB: Kolejne drogie wakacje w Europie

Zapowiadają się kolejne drogie wakacje z silnym euro.

DNB Markets zaprezentował w środę najnowszą ocenę dotyczącą przyszłości norweskiej ekonomii.

Przedstawiony raport zawiera również prognozę dla norweskiej waluty. Ekonomiści uważają, że nadchodzące lato będzie kolejnym okresem wakacyjnym z silnym euro. Oznacza to niestety kolejne drogie wakacje dla osób, które zdecydują się spędzić je w popularnych krajach południowej Europy takich jak Hiszpania, Włochy, Francja czy Grecja.

Dotyczy to oczywiście również wypoczynku we wszystkich pozostałych krajach należących do strefy euro.

Specjaliści z DNB spodziewają się, że w lipcu 2018 roku euro kosztować będzie 9,40 koron. Oznacza to podwyższenie spodziewanego kursu z poziomu 9,30 NOK, który zapowiadany był trzy miesiące temu.

Po wakacjach ekonomiści oczekują spadku wartości euro do poziomu 9,20 koron za pół roku oraz 9,10 koron za rok.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

DNB oczekuje ponadto, że dolar amerykański będzie w lipcu kosztował 7,64 koron, a więc więcej niż spodziewane trzy miesiące temu 7,56 NOK.

Według przedstawionej prognozy, wciąż korzystnie będzie jeździć na zakupy do szwedzkich przygranicznych centrów handlowych. Wartość szwedzkiej waluty znacznie się ostatnio obniżyła, a według specjalistów z DNB w lipcu za 100 szwedzkich koron zapłacimy 92,16 koron norweskich - czyli o dwie korony mniej niż zapowiadano w styczniu.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

DNB Markets venter ny dyr sommerferie i Europa (Halvor Ripegutu)

Mest sett siste uken